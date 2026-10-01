Garlasco, la famiglia Poggi non sarà parte civile contro Sempio. Tizzoni: “Sono sconcertati”

ROMA – La famiglia di Chiara Poggi non entrerà nel nuovo processo su Garlasco e non ha intenzione di costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio, per cui la Procura di Pavia chiederà il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio volontario, ritendendolo il ‘vero’ assassino della 26enne uccisa il 13 agosto 2007. “Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti”, ha detto l’avvocato Francesco Compagna, che insieme a Gianluigi Tizzoni rappresenta i Poggi. La famiglia Poggi, sia i genitori che il fratello, sarà invece necessariamente coinvolta in un eventuale giudizio di revisione per Alberto Stasi, che nel 2015 è stato condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.

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TIZZONI: “QUESTA FAMIGLIA È SCONCERTATA, LA FIDUCIA VIENE MENO”

I nuovi sviluppi dell’inchiesta stanno lasciando la famiglia sconcertata, ha spiegato l’avvocato Gian Luigi Tizzoni parlando fuori dal Tribunale di Pavia. Ecco le sue parole: “La famiglia Poggi è obiettivamente sconcertata. Abbiamo avuto un carabiniere condannato in primo grado per falsa testimonianza. Mi pare di capire che ci sono carabinieri, almeno uno ufficialmente indagato, che è il colonnello Cassese. Mi pare di capire che si metta in dubbio l’operato del Ris. Mettetevi nei panni di questa famiglia che ha sempre avuto rispetto per l’Arma. Se si dice che Marchetto ha sbagliato, e infatti è stato condannato per falsa testimonianza, Cassese forse sta sbagliando, i Ris forse stanno sbagliando, obiettivamente la fiducia, e credo che sia umano, un po’ viene meno“, ha detto Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi. Che aggiunge: “La speranza è di non dover valutare, fra cinque anni, se anche i carabinieri di oggi abbiano commesso errori”.

LA MADRE DI SEMPIO: “SONO SICURA SIA TOTALMENTE ESTRANEO”

Intervistata da Antenna3 Lombardia, oggi la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, torna a ripetere che il figlio è innocente: “L’unica cosa che posso dire è che mio figlio con l’omicidio di Chiara Poggi non c’entra assolutamente niente, ed è totalmente estraneo. Mio figlio sta aspettando come aspettiamo tutti noi”. E ha aggiunto: “Delle prove non ci interessa nulla, l’unica cosa di cui siamo sicuri è che mio figlio è totalmente estraneo”, ha aggiunto, ribadendo che “mio figlio non è che sa di essere innocente, è innocente. Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. Solo per quello che sta succedendo, uno sarebbe preoccupato per forza per il processo”.