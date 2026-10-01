All’Università di Venezia si insedia Marco Sgarbi: “Subito no tax area più alta”

VENEZIA – Subito l’innalzamento della no tax area per gli studenti. Poi il varo di un “Istituto di Studi sul futuro”. E l’adozione di un modello Multicampus per legare le sedi di Venezia, Mestre e Treviso. Si presenta così il nuovo rettore dell’Università Ca’ Foscari, il filosofo Marco Sgarbi, che inizia oggi il suo sessennio alla guida dell’Ateneo veneziano (è il più giovane ad avere assunto questo ruolo).

LE PROPOSTE IN DETTAGLIO

La prima misura sarà appunto l’innalzamento della soglia Isee per la no tax area a 30.000 euro. “Nessun talento deve rinunciare a iscriversi per ragioni di reddito- spiega il rettore- l’investimento per questa misura è di oltre 650.000 euro l’anno sul bilancio di Ca’ Foscari. La porteremo agli organi di indirizzo dell’Ateneo nella prima seduta utile”.

Per gli studenti sarà poi istituita una struttura di ascolto, accompagnamento e orientamento fino al primo contratto di lavoro, per intercettare eventuali segnali di difficoltà prima che si trasformino in abbandono. Uno degli obiettivi di Sgarbi è poi la creazione di un “Istituto di Studi sul futuro e previsione strategica”, che non sarà “un contenitore in più- spiega- ma l’infrastruttura intellettuale che traduce la nostra vocazione: non subire il futuro, ma studiarlo e contribuire a costruirlo”. Già prevista anche una delega ad hoc. Con una precisazione: “Non inseguiamo l’online sul terreno dell’online. Raddoppiamo l’investimento su ciò che rende la presenza insostituibile”. L’Ateneo punterà dunque su didattica attiva e in presenza, sul ‘challenge-based learning’ con problemi reali portati da imprese e istituzioni, e sull’istituzione di un ‘Center for teaching and learning’ per “guidare il cambiamento e non subirlo”.

Venezia, 01/10/26 – nuovo rettore a Ca’Foscari, il rettore Marco Sgarbi – conferenza stampa con i nuovi prorettori

©Marco Sabadin/Vision Venezia, 01/10/26 – nuovo rettore a Ca’Foscari, il rettore Marco Sgarbi – conferenza stampa con i nuovi prorettori

©Marco Sabadin/Vision

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE

La conferenza stampa di questa mattina è anche l’occasione per Sgarbi di presentare la sua squadra di governo, composta da 16 prorettori e 33 delegati, e per ringraziare l’ormai ex rettrice Tiziana Lippiello. “In questi mesi mi ha sempre dimostrato una grande disponibilità per rendere il passaggio di consegne il più semplice e lineare possibile- afferma Sgarbi- ha guidato Ca’ Foscari con profonda dedizione e risultati importanti, promuovendo il nostro Ateneo in tutto il mondo. È con grande emozione e senso di responsabilità che oggi comincio questo cammino alla guida dell’Ateneo mettendo a disposizione la mia esperienza e il mio impegno. Farò tutto ciò che posso per contribuire al suo futuro”.

IL MULTICAMPUS, IL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE TRA VENEZIA, MESTRE E TREVISO

Riguardo all’assetto di Ca’ Foscari, il nuovo rettore intende adottare il modello Multicampus. In sintesi: Venezia sarà il “fulcro identitario e internazionale”, Mestre sarà il “polo scientifico e tecnologico” e Treviso sarà il “laboratorio di formazione imprenditoriale. Non tre sedi in competizione, ma un solo progetto in cui la pluralità dei luoghi rafforza l’unità dell’Ateneo- spiega il rettore- in ciascun territorio l’Ateneo dovrà attivare programmi specifici, ma all’interno di una regia unitaria”. Secondo Sgarbi, una “particolare attenzione” servirà per la sede di Mestre. “In una realtà caratterizzata da una forte dimensione residenziale, da dinamiche di trasformazione urbana e da una crescente presenza giovanile e multiculturale- sostiene il rettore- l’Università può svolgere un ruolo decisivo nei processi di rigenerazione, innovazione sociale e costruzione di spazi di partecipazione culturale”.

IL PATTO CIVICO TRA ATENEO E TERRITORI

Il nuovo rettore di Ca’ Foscari manda quindi un segnale alle altre istituzioni. “Vorrei stringere un patto civico stabile con il territorio: Comune di Venezia, Comune di Treviso, Regione Veneto e tutte le municipalità che insistono sul nostro territorio– spiega- con priorità condivise e obiettivi periodicamente riconfermati. E ancora accordi sistematici con le imprese, per aiutare il territorio, che trasformino l’eredità dei grandi progetti Pnrr, e infrastrutture permanenti”. Quanto all’edilizia, Sgarbi eredita il piano dal precedente Rettorato e si impegna a completare i progetti in corso: il Nuovo Edificio Polifunzionale al Campus scientifico di via Torino, il recupero dell‘ex caserma Pepe e Bellemo al Lido per farne una nuova residenza per gli studenti, la ristrutturazione di Palazzo Rio Novo per il polo umanistico, la nuova sede del Campus di Treviso, il complesso ‘Ai Frari’ con ESU Venezia e il recupero della Chiesa dello Spirito Santo. A questo, spiega il rettore, “si aggiungeranno nuovi investimenti per dare risposta al problema della residenzialità a Treviso e per trovare una collocazione definitiva per la nostra Challenge School”. Fra i progetti citati, figura anche la valorizzazione delle biblioteche dell’Ateneo.

Sgarbi assicura infine investimenti per rafforzare la ricerca di base e per “favorire l’apertura verso ambiti nuovi e ancora in via di definizione” tra cui intelligenza artificiale, modelli economici e crisi climatica, nuove geografie globali, transizione ambientale e trasformazioni sociali, democrazia e digitale, trasformazione dei patrimoni culturali.



Crediti foto: ©Marco Sabadin/Vision