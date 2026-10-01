Aggressione al liceo Ariosto di Ferrara, Fabbri: “Pensare ai metal detector non è folle”

FERRARA – “Pensare a un metal detector, pur come extrema ratio, ai tempi in cui andavo a scuola io poteva sembrare una follia. Oggi non lo è più, perché il mondo è cambiato, la società si è trasformata radicalmente nelle nostre città e i giovani affrontano problemi differenti dai nostri”. A dirlo è il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, che interviene così sull’aggressione avvenuta ieri mattina in un bagno del liceo classico ‘Ariosto’, dove uno studente 15enne è stato aggredito con un coltello, riportando ferite lievi, da un maggiorenne che è poi stato arrestato dai Carabinieri e che, stando a quanto emerso finora, nemmeno conosceva.

Nell’esprimere “piena vicinanza” allo studente e alla sua famiglia, Fabbri afferma che quanto accaduto “è un fatto grave, che sarebbe potuto finire molto peggio e che pone interrogativi diversi rispetto a quelli che leggiamo con più frequenza e che riguardano problematiche di integrazione”, dal momento che “entrambi i ragazzi sono italiani”. Nella sua nota, il primo cittadino si dice “felice che la scuola, tramite il dirigente Marcello Urbinati, abbia immediatamente aumentato i controlli agli accessi, specialmente per gli esterni, ma al tempo stesso- aggiunge- oggi le parole del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sulla sicurezza nelle scuole, tanto vituperate dall’opposizione, acquistano ancora più significato”. Da qui l’idea di rilanciare la proposta dei metal detector, non per “militarizzare la scuola o farla scivolare in una deriva securitaria- afferma Fabbri- ma semplicemente per renderla più sicura, anche rispetto a persone esterne che possono accedere alle strutture senza controlli”.Sulla vicenda interviene anche il deputato ferrarese di Futuro nazionale Davide Bergamini, che chiede “un’informativa urgente” a Valditara.

“Non si capisce- scrive Bergamini- come un estraneo abbia potuto introdursi nella scuola, addirittura armato di coltello”, dunque “come Futuro nazionale chiediamo chiarezza sul rafforzamento dei controlli negli istituti”. Questo, puntualizza Bergamini, “non è un attacco al personale, che sappiamo in forte carenza di organico e che non sempre riesce a coprire tutte le mansioni”. Il ministro, afferma il parlamentare, “deve venire a riferire in aula su come rafforzare i controlli e anche sui metal detector: serve un presidio che permetta ai ragazzi di andare a scuola e alle famiglie di sapere che quel luogo è sicuro, e non è ammissibile che un 15enne possa essere accoltellato da un estraneo dentro l’edificio”.