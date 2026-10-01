Meloni-Salis, sorrisi e strette di mano ma scoppia il caso palco. Meloni: “Dispiaciuta che la sindaca non ci fosse”, poi la chiama

Di Eliana Quattrini ed Emanuele Nuccitelli

ROMA – È la prima volta che Giorgia Meloni e Silvia Salis sono così vicine. Solo cinque sedie le dividono. Ma a tagliare il nastro inaugurale del 66esimo Salone Nautico di Genova, ne viene chiamata una sola: Giorgia Meloni.

La sindaca di Genova, la città che ospita l’importante manifestazione, pronta con la fascia tricolore sul tailleur, rimane seduta. Insieme a Meloni salgono il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti.

Si inaugura il Nautico, “il brand che identifica Genova nel mondo”, dice la sindaca Silvia Salis. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato ieri sera il suo arrivo, perché “l’economia del mare è un pezzo significativo della nostra economia e voglio ringraziare gli imprenditori del settore”.

Sono due prime donne, hanno una caratura politica di assoluto rilievo, sono state segnalate a lungo sui media come le due possibili rivali alle prossime politiche. Anche se Salis ha detto e ridetto che non parteciperà, che rimarrà a svolgere il suo impegno di sindaca a Genova. Ora sono in prima fila davanti al podio dove il nastro sta per essere tagliato.

Quando Meloni raggiunge la terrazza, dopo avere visitato gli stand del Salone sempre circondate dalla stretta delle guardie del corpo, si avvicina a Salis. Si sorridono, si stringono la mano. Correttezza istituzionale e affabilità. Lo stesso fa con il presidente della Regione Marco Bucci e con le molte altre autorità presenti. Salis nell’attesa parla a lungo con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Fuori dal Waterfront di Levante ci sono i lavoratori della Ericsson a manifestare in difesa del posto del lavoro. L’unica a citarli è Salis, quando sale sul palco per il suo intervento. A un certo punto si ferma, vuole aggiungere frasi che non ha scritte sul foglio: “Rivolgo un pensiero ai lavoratori dell’Ericsson che stanno lottando per mantenere il loro posto di lavoro e quindi i posti di lavoro di questa città”.

ORLANDO: ESCLUSIONE SALIS E’ OFFESA A CITTADINI CHE RAPPRESENTA

“Per la prima volta nella storia del Salone nautico di Genova nessun esponente del Comune di Genova, nel caso in questione la Sindaca Salis, è stato invitato sul palco dell’inaugurazione. Siamo ad un livello di arroganza che conduce alle vette del ridicolo. Ci sarebbe da ridere se fatti come questo non fossero l’ennesimo segno di degrado istituzionale, un degrado che parte dalla rimozione del fatto che il venir meno di ogni dovuto riguardo per una carica pubblica equivale ad un’offesa nei confronti di tutti i cittadini che democraticamente rappresenta”. Lo scrive sui social l’ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando.

LA PREMIER: “SOPRESA E DISPIACIUTA”

Ma dopo qualche ora arriva la replica di Giorgia Meloni. Da quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, è rimasta sorpresa e dispiaciuta nel constatare, durante la cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico di Genova, che Silvia Salis non fosse presente sul palco. Nel corso della cerimonia, la premier ha infatti chiesto al presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, il motivo dell’assenza di Salis, apprendendo in quel momento che si era trattato di un errore dell’organizzazione del Salone.

DOPO IL ‘CASO PALCO’, TELEFONATA DI MELONI A SALIS

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato alla sindaca di Genova, Silvia Salis, per esprimere il proprio dispiacere per quanto accaduto questa mattina all’inaugurazione del 66esimo Salone nautico internazionale. È quanto si apprende da fonti del Comune di Genova.

La sindaca questa mattina è stata esclusa dall’accoglienza della presidente del Consiglio al Salone e dal taglio del nastro con alzabandiera sul palco dell’inaugurazione. Salis si è detta dispiaciuta per lo sgarbo istituzionale subito dalla città, ha sottolineato che restano da chiarire le responsabilità per l’accaduto, il motivo per il cui il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, era presente e ha ringraziato la presidente per la telefonata.