Imprese, Ferroli rinnova la propria identità di brand e presenta Aquaopti

VERONA – Ferroli, una delle realtà industriali più radicate nel territorio scaligero e tra i principali gruppi europei nel settore del riscaldamento, della climatizzazione e della produzione di acqua calda sanitaria, presenta oggi la nuova identità di brand: nuovo logo, palette, tipografia, fotografia e tono di voce, in debutto simultaneo sul sito corporate ferroligroup.com e sul sito italiano ferroli.com. All’origine del nuovo logo c’è un tratto di matita. La linea prende forma a poco a poco: metafora di un’azienda che disegna il proprio futuro a partire dalle proprie radici. Il segno è più pulito e contemporaneo, pensato per restare leggibile tanto su uno smartphone quanto sull’insegna di uno stabilimento. Insieme al logo evolvono la palette cromatica, la tipografia, il linguaggio fotografico e un tono di comunicazione più diretto, sintetizzato nel nuovo claim internazionale: ‘Feel well. Live inspired’ a conferma della centralità del benessere delle persone e di un impegno che da sempre ispira le scelte del Gruppo.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il primo passo concreto di questa evoluzione riguarda i siti web: il sito corporate ferroligroup.com e i siti ferroli.com dei singoli Paesi, riprogettati con un’architettura comune a tutti i mercati e con contenuti declinati localmente. Sulla nuova piattaforma vengono presentati anche i primi prodotti del nuovo corso: Aquaopti, lo scaldacqua a pompa di calore, e le innovative app della famiglia Feel. È proprio Aquaopti a introdurre il nuovo Family Design per la nuova gamma di scaldacqua a pompa di calore, la soluzione per la produzione di acqua calda sanitaria: quattro modelli da 100 e da 150 litri in versione murale, 200 e 260 a basamento. Tutti con refrigerante R290 a ridotto impatto ambientale (Gwp inferiore a 1) e classe energetica A+, capaci di raggiungere i 62 °C in sola pompa di calore e di funzionare con temperature esterne dell’aria comprese tra -10 e +43 °C. Sul fronte professionale, la possibilità di collegare fino a 8 unità a basamento in cascata permette di garantire comfort continuo e disponibilità costante di acqua calda sanitaria per rispondere anche alle applicazioni più esigenti; su quello domestico, l’attenzione al comfort acustico, l’integrazione con il solare termico e il fotovoltaico e il controllo da smartphone attraverso l’app della famiglia Feel rendono il comfort quotidiano più semplice, connesso e personalizzabile.

UN’IDENTITÀ GLOBALE, CON IL CUORE A SAN BONIFACIO

Il quartier generale veronese resta il punto di riferimento del Gruppo: qui hanno sede la direzione e parte della produzione, e da qui ha preso avvio il percorso di rinnovamento del brand. Un radicamento che il Gruppo rivendica come parte integrante della propria identità: la stessa cultura industriale del territorio veneto, fatta di manifattura, precisione e innovazione che negli ultimi settant’anni ha portato Ferroli a diventare un riferimento del settore ben oltre i confini nazionali. Il percorso di rinnovamento si inserisce in continuità con la storia dell’azienda, come naturale evoluzione del brand a partire dal suo Dna. Ferroli è un marchio del settore Hvac riconosciuto in Italia e sui mercati internazionali, dove è presente da decenni con stabilimenti produttivi, filiali commerciali e reti di partner: un patrimonio di fiducia costruito da generazioni di installatori e famiglie, che la nuova identità non sostituisce ma porta avanti. L’evoluzione del marchio nasce da una visione che il Gruppo ha formalizzato negli ultimi mesi: fornire soluzioni di riscaldamento e raffrescamento accessibili, capaci di favorire una transizione energetica efficiente negli edifici e di rendere il benessere alla portata di tutti.

Una visione che sposta l’accento dal prodotto tecnico venduto attraverso la filiera al comfort quotidiano di chi vive gli spazi: efficienza, affidabilità e semplicità di utilizzo. Tecnologia, servizi e connettività mettono il brand a diretto contatto con un consumatore finale sempre più attento, che vuole capire, confrontare e scegliere in prima persona, in un mercato in cui i prodotti tendono ad assomigliarsi tra loro. “In un mercato sempre più affollato, dove le differenze tendono a ridursi, la capacità di distinguersi diventa la chiave per essere sempre più riconoscibili- spiega Luca Magnotta, Chief Sales and Marketing Officer del Gruppo Ferroli- Ci siamo chiesti se la Ferroli che stiamo costruendo fosse davvero rappresentata dal modo in cui si presentava. Un’identità forte è il modo più concreto per restare al fianco di chi, ogni giorno, sceglie Ferroli. Da oggi Ferroli parla con una sola voce, ovunque: nel digitale, nei prodotti, nei servizi e nelle relazioni. Il nuovo volto del brand trova nel logo la sua sintesi più immediata, ma sono i clienti che ogni giorno ci scelgono a dare a Ferroli il suo volto più autentico”. Da qui la scelta di un’identità più distintiva, costruita su tre valori: versatilità, intesa come vicinanza a chi lavora sul campo; passione, nel senso di relazioni durature e affidabili; orientamento al futuro, come protagonisti di un settore in piena trasformazione.

UN PERCORSO COSTRUITO PRIMA DI TUTTO INTERNAMENTE

La nuova immagine corporate è stata svelata in anteprima ai dipendenti durante ‘Ferroli Beyond’, un evento tenutosi a giugno che ha riunito circa 450 persone. In quell’occasione ha preso forma l’ambizione di una ‘One Company’: un Gruppo che connette persone, marchi e Paesi sotto un’unica identità e parla al mondo con una sola voce. “Il mercato si muove, i bisogni dei clienti cambiano, le tecnologie evolvono e noi stiamo accelerando- afferma Antonio Recinella, Chief Executive Officer del Gruppo Ferroli- Un’azienda che evolve ha bisogno di un linguaggio che renda chiaro a tutti, dentro e fuori, chi siamo diventati. Quello che presentiamo ora non è solo un nuovo logo ma lo spirito e l’attitudine con cui Ferroli vive ogni giorno e guarda il futuro, orgoglioso dei suoi settant’anni di storia”.