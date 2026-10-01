VIDEO| Sentenza Regeni, Meloni: “Non è definitiva”. Con l’Egitto “fu il governo Gentiloni a riaprire i rapporti…”

di Eliana Quattrini

GENOVA – “La sentenza sul caso Regeni non è definitiva. Ci sono tre gradi di giudizio e all’esito delle sentenze verrà dato seguito”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Genova, a margine delll’inaugurazione del 66esimo Salone Nautico.

“Ma io non sono fra coloro che ritengono che per risolvere questo problema interrompere i rapporti diplomatici con l’Egitto sia d’aiuto, piuttosto credo che possa creare difficoltà”, sottolinea. “Segnalo- aggiunge la presidente del Consiglio- che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l’Egitto, ma è stato il governo Gentiloni. Forse, quindi, anche chi ci ha preceduto riteneva che i rapporti diplomatici potessero aiutare”.