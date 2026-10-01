giovedì 1 Ottobre 2026

VIDEO| Sentenza Regeni, Meloni: “Non è definitiva”. Con l’Egitto “fu il governo Gentiloni a riaprire i rapporti…”

La premier risponde alle domande dei giornalisti a margine dell'inaugurazione del Salone Nautico di Genova

Data pubblicazione: 1-10-2026 ore 14:32Ultimo aggiornamento: 1-10-2026 ore 14:33

di Eliana Quattrini

GENOVA – “La sentenza sul caso Regeni non è definitiva. Ci sono tre gradi di giudizio e all’esito delle sentenze verrà dato seguito”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Genova, a margine delll’inaugurazione del 66esimo Salone Nautico.

“Ma io non sono fra coloro che ritengono che per risolvere questo problema interrompere i rapporti diplomatici con l’Egitto sia d’aiuto, piuttosto credo che possa creare difficoltà”, sottolinea. “Segnalo- aggiunge la presidente del Consiglio- che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l’Egitto, ma è stato il governo Gentiloni. Forse, quindi, anche chi ci ha preceduto riteneva che i rapporti diplomatici potessero aiutare”.

Leggi anche

Imprese, Ferroli rinnova la propria identità di brand e presenta Aquaopti

di Sausan Khalil

Legge elettorale, la Camera boccia le pregiudiziali delle opposizioni a voto segreto

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia