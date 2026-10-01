E venne il giorno di Malagò: il 6 ottobre il Coni deciderà sul commissariamento della Federcalcio

ROMA – Si terranno martedì 6 ottobre la Giunta (ore 13) e il Consiglio nazionale (ore 14) del Coni che dovranno decidere sull’eventuale commissariamento della Figc.

Il clima attorno alla conferma o alla eventuale destituzione di Malagò, e alle dimissioni di Diana Bianchedi, è rovente. “Preferisco non entrare nella giungla delle polemiche che spesso non riguardano gli interessi generali – ha detto il ministro dello Sport Abodi a margine della presentazione dei campionati di pallanuoto – Ho sempre fatto del rispetto dei ruoli un valore distintivo, e sto cominciando a diffidare di chi esprime solo giudizi verso gli altri e non fa mai un briciolo di autocritica. Io non ho nemici, non li voglio e non li cerco. Ho il sacrosanto diritto di esprimere un’opinione rispettosa. Ho letto e riletto quello che ho detto e non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori, a meno che non abbiamo gli stessi valori. La scelta di Bianchedi mi ha sorpreso perché ognuno ha diritto alla sua sensibilità. Meno male che abbiamo opinioni differenti, ma non pensavo che fossero così differenti”.

Riguardo a Malagò, il presidente Buonfiglio tiene il punto legale della questione: “Più le situazioni sono difficili più generano uomini forti. Ci siamo attrezzati molto bene per non lasciare spazio a interpretazioni, manderemo a tutti i componenti della giunta e del consiglio i quattro pareri legali. Tra questi c’è quello di un avvocato storico del Coni, nessuno mi può dire che non sia stato avvocato di tutti i presidenti. Questo per far sì che la Giunta non possa prendere aspetti personalistici, ho cercato il massimo conforto giuridico senza se e senza ma. Da pubblico ufficiale ho il dovere di documentare, e sono quattro pareri granitici. E’ necessario ripristinare etica e rispetto delle regole. Noi sportivi abbiamo questo dovere. Nello sport talvolta ci riempiamo la bocca di questi valori, ma nel concreto non abbiamo il coraggio e la coerenza per applicarli. A volte faccio fatica a comprendere come mai vengono scritte delle cose… Bianchedi? Difficile interpretare, prima di firmare il contratto avevamo valutato di attendere il parere dell’Anac (l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ndr) e invece ha firmato prima. Ora se dovesse arrivare un parere sfavorevole sarebbe un grave imbarazzo”.