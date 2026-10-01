Centrafrica, il presidente Touadéra: “Il disarmo avanza, ma a missione Onu prosegue”

ROMA – “Il processo di pace così come il disarmo procedono bene ma ci serve ancora il sostegno della comunità internazionale”: è l’appello del presidente della Repubblica Centrafricana Faustin-Archange Touadéra, che a Roma incontra i giornalisti presso la sede della Comunità di Sant’Egidio, “un nostro alleato per la pace”.

La comunità di Don Benzi, ma anche “l’Unione europea, l’Unione africana e i Paesi vicini”, sottolinea Touadéra, hanno contribuito da subito a un accordo di pace e a un percorso politico di riconciliazione nazionale”, all’indomani della sanguinosa guerra civile del 2012-2016.

“Oggi sono stati fatti tanti progressi- assicura il capo di Stato-, dal 2016 abbiamo tenuto due elezioni, ma la situazione resta ancora fragile. Nei giorni scorsi ci sono stati attacchi a Amdafock“, al confine col Sudan, un Paese colpito da tre anni dalla guerra civile. Buone notizie intanto nel quadro del processo di Disarmo, smobilitazione e reintegro dei combattenti (Dddr) promosso dalla Missione di stabilizzazione dell’Onu Minusca. “Abbiamo già disarmato circa 5mila ex combattenti- riferisce Touadéra- e 11 gruppi armati su 14 hanno annunciato lo scioglimento mentre altri due ci stanno lavorando. Speriamo concludono presto”. “Servono risorse”, continua il presidente, per “il reintegro di queste persone nella società e per proseguire le operazioni di disarmo”.