È morta Silvia Bernardocchi, moglie dello chef Giancarlo Perbellini

Foto: casaperbellini/Instagram

ROMA – Verona in lutto per la scomparsa di Silvia Bernardocchi, 50 anni, commercialista, manager del gruppo di famiglia e moglie dello chef Giancarlo Perbellini. La donna è morta ieri, dopo due anni di lotta contro un colangiocarcinoma, tumore delle vie biliari. Un calvario vissuto parallelamente al vertice professionale del 2024, anno in cui il Casa Perbellini 12 Apostoli ha ottenuto la terza stella Michelin: un premio speciale che lo chef le aveva dedicato, intitolandole anche uno dei menù del ristorante.

L’IMPEGNO NELLA FONDAZIONE

Dopo la diagnosi della malattia, Bernardocchi ha trasformato la sua battaglia personale in un impegno concreto, dando vita a Padova alla Fondazione Colangiocarcinoma Ets, organizzazione no profit di cui era vicepresidente, che oggi la ricorda così: “Silvia ha saputo trasformare la sua battaglia personale in un faro di speranza per tutti noi. Con una forza ammirevole e una generosità senza confini, ha voluto dare vita a questa Fondazione affinché nessun paziente e nessuna famiglia si sentissero mai più soli. Il suo sorriso, la sua determinazione e la sua capacità di accogliere il dolore altrui per trasformarlo in azione e supporto concreto, rimarranno impressi per sempre in questa Fondazione. Il Presidente Giorgia Scognamiglio, il consigliere Luca Marcazzan insieme al Presidente Onorario Prof. Enrico Gringeri i volontari e i pazienti si stringono in un abbraccio immenso e commosso alla sua famiglia”.