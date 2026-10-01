VIDEO | In Amazzonia è allarme mercurio, i ricercatori: “È dappertutto”

ROMA – La febbre dell’oro ha contagiato l‘Amazzonia con il mercurio, avvelenando i fiumi e minacciando gli esseri umani: a denunciarlo è un rapporto frutto di dieci anni di ricerche, concentrate nella regione peruviana di Madre de Dios e focalizzate sulle tracce del metallo nei fiumi e nelle persone.

“La gran parte dell’attività estrattiva è illegale, come illegale è l’utilizzo di mercurio, come stabilito dalla Convenzione di Minamata”, ci dice Claudia Vega Ruiz, una delle autrici dello studio. La ricerca è firmata dal Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), istituto che ha sede a Puerto Maldonado, il capoluogo della regione di Madre de Dios.



“Si calcola”, evidenzia Vega, “che solo in quest’area del Paese vengano rilasciate nell’ambiente circa 180 tonnellate di mercurio l’anno“. Vega menziona anche la regione di Loreto, confinante con la Colombia: “Uno studio realizzato nel 2024 nei bacini del Nanay-Pintuyacu e del Basso Putumayo ha preso in esame 439 persone, rilevando che il 97% presentava livelli di mercurio superiori al limite di sicurezza“. Nella zona, secondo il rapporto, una preoccupazione particolare riguarda le donne in età fertile.

“Il mercurio è nell’aria, nei pesci, nei pipistrelli, negli uccelli, nelle persone”, denuncia Vega: “È dappertutto”.

IL REPORT PRESENTATO A PAPA LEONE XIV

La ricercatrice è arrivata a Roma questa settimana insieme ad altri esperti e attivisti sudamericani. Oggi, al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro, ha incontrato papa Leone XIV. Con lei c’erano Jesús Olivero-Verbel, professore all’Università di Cartagena, in Colombia, e Oscar Campanini Gonzales, del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib). Insieme hanno presentato al pontefice il rapporto, intitolato “Estrazione dell’oro e mercurio: una crisi ambientale e sanitaria che ci chiama ad agire”.

“È una questione importante”, ha detto Leone XIV, salutando la delegazione. Vega racconta: “Gli abbiamo consegnato una sintesi dello studio; abbiamo sottolineato che l’Amazzonia è minacciata dalla contaminazione da mercurio e gli abbiamo detto che lo aspettiamo con tutto il cuore in Perù”.

L’incontro si è tenuto a poche settimane dal viaggio apostolico in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre.

“Mentre chi acquista, raffina e commercializza l’oro nei Paesi di destinazione ottiene profitti ingenti”, sottolinea Olivero-Verbel, “molte comunità amazzoniche subiscono abbandono, contaminazione e una profonda povertà”. L’allarme riguarda anche gli ecosistemi e la biodiversità. Secondo Campanini, pure intervistato dalla Dire, “gli accordi e le convenzioni internazionali, i programmi e i progetti, lo sviluppo tecnologico e gli strumenti identificati per ridurre e mitigare questi impatti procedono a un ritmo molto più lento di quello richiesto dall’Amazzonia”.

L’esperto aggiunge: “Contiamo sul fatto che la Santa Sede possa promuovere il dialogo e azioni globali da parte delle autorità e dei responsabili, per la tutela della vita, della dignità, dei fiumi e delle foreste amazzoniche”.

IL MANCATO RISPETTO DELLA CONVENZIONE ONU

La Convenzione di Minamata, promossa dalle Nazioni Unite, è in vigore dal 2017. Il mercurio è una sostanza altamente tossica, che può causare danni alla salute, con effetti particolarmente rilevanti sul sistema nervoso e sui bambini. Secondo Olivero-Verbel, però, vincoli e divieti sono aggirati dalle reti di contrabbando. “In una fase segnata da tensioni geopolitiche e conflitti, l’oro è sempre più un bene-rifugio”, evidenzia il professore. “L’opacità della filiera, con la difficoltà di risalire a tutti gli anelli della catena di produzione, favorisce chi fa affari”. Le responsabilità, che riguardano il contrabbando del mercurio ma anche gli acquisti dell’oro, attraversano i continenti. “Il nostro appello riguarda i Paesi ricchi del mondo”, dice Olivero-Verbel: “Dalla Cina agli Stati Uniti passando per l’Europa e le monarchie del Golfo”.

“INDISPENSABILE PROTEGGERE L’AMAZZONIA”

Sulla stessa linea Andrea Stocchiero, della federazione Focsiv, che ha ospitato e supportato la delegazione. “Nessun beneficio economico giustifica la distruzione degli ecosistemi e della salute umana”, sottolinea il responsabile. “È indispensabile proteggere l’Amazzonia, eliminando l’uso del mercurio nella filiera dell’oro, con controlli più severi sul commercio e la tracciabilità”.

L’allarme fu lanciato già da papa Francesco, proprio a Puerto Maldonado, nel 2018. Leone XIV tornerà nell’Amazzonia peruviana, ma più a nord, a Pucallpa, nella regione di Ucayali: incontrerà i missionari, le comunità locali e i rappresentanti dei popoli nativi.