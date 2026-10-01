giovedì 1 Ottobre 2026

Nelle chat esaltava attacchi armati nelle scuole, indagata 20enne a Lecce

Alla giovane salentina contestato il reato di istigazione alla violenza e all'odio. Sequestrati tutti i suoi dispositivi informatici

Data pubblicazione: 1-10-2026 ore 12:30Ultimo aggiornamento: 1-10-2026 ore 12:30

BARI – Nella mattinata odierna i carabinieri del Ros, supportati dai militari del comando provinciale di Lecce, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione personale, locale ed informatica, emesso dalla Dda presso la Procura della Repubblica di Lecce, nei confronti di una ragazza ventenne della provincia di Lecce indagata per il reato di istigazione alla violenza e all’odio.

Il provvedimento nasce da una costante attività di web patroling che ha permesso di riscontrare la presenza dell’indagata – attraverso il proprio profilo social – all’interno della galassia virtuale accelerazionista ed in particolare in alcune chat, nell’ambito delle quali venivano promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista ed in cui si faceva costante istigazione all’odio razziale ed alla commissione di gesti violenti: in particolare, venivano esaltati episodi di attacchi armati e violenza all’interno degli istituti scolastici, meglio noti come mass shooting.
All’esito della perquisizione, sono stati sottoposti a sequestro tutti i dispositivi informatici nella disponibilità dell’indagata, che saranno successivamente sottoposti ad approfondita ed ulteriore analisi.

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