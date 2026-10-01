Mancini prepara la rivoluzione francese, in 9 restano a Coverciano

ROMA – Mancini non cambia idea, quindi cambia tutto. E’ l’Italia Revolution il concetto che il ct della (ex?) sgarrupatissima Nazionale ha deciso di imporre per uscire, alla lunga, dalla crisi sistemica. Per cui con la Francia userà, probabilmente, lo stesso metodo: anche la squadra che ha travolto la Turchia a Bursa potrebbe finire stravolta.

La lista dei convocati dice che restano a lavorare a Coverciano in nove: Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina, Alessandro Romano. Fuori dalla routine del gruppone e poi seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi), scrive la Gazzetta dello Sport.

“Come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa, con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia – in programma lunedì 5 ottobre a Bologna – il Ct Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento in Francia”, ha spiegato la Figc in una nota.

Il resto per ora è una supposizione, con qualche certezza più solida di altre. Davanti a Donnarumma pare scontata scontata la conferma di Kayode, poi uno tra Scalvini e Mancini, Bastoni e il ritorno di Calafiori al posto suo. Barella, Tonali e Fagioli si giocano tre posti con Frattesi, l’incursore stanco di essere narrato tale.

In attacco i fratelli d’Italia, gli Esposito’s, non sono certi d’un posto, figurarsi due: nella giostra del Mancio, Pio è insidiato da Kean, ai lati Maldini o Vergara o Seba: due su tre.