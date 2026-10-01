Volo Flydubai, Trump elogia Boeing dopo l’atterraggio d’emergenza: “Progettazione straordinaria”

ROMA – L’incidente aereo sfiorato ieri nei cieli del Medio Oriente incassa un commento a sorpresa da parte della Casa Bianca. Con un messaggio pubblicato sul suo profilo Truth, Donald Trump si è congratulato con Boeing dopo la vicenda del volo Flydubai FZ1073, elogiando il modello 737 MAX 8 “capace di resistere a forze G e sollecitazioni ben oltre quelle per cui era stato progettato e che ci si aspettava potesse sopportare”. Il presidente degli Stati Uniti ha definito quanto accaduto come “una straordinaria dimostrazione di progettazione strutturale precisa e potente”.

TRUMP RILANCIA IL COLOSSO AEROSPAZIALE

L’intervento del tycoon, sembra voler rilanciare l’immagine del colosso aerospaziale americano, finito al centro di accesi dibattiti sulla sicurezza negli ultimi anni: “Era ora che alla Boeing, che costruisce di gran lunga i migliori aerei commerciali nei cieli, venisse riconosciuto il merito per l’incredibile ‘genio’ di questo velivolo”, ha sottolineato Trump, estendendo i suoi elogi all’amministratore delegato Kelly Ortberg, ai dirigenti e a tutti i dipendenti dell’azienda.

UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

Intanto, la Procura generale degli Emirati Arabi Uniti ha disposto la costituzione di una commissione d’inchiesta speciale per indagare sul tentato dirottamento del volo Flydubai FZ1073, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv prima di effettuare un atterraggio d’emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il procuratore generale Hamad Saif Al Shamsi ha ordinato l’adozione di tutte le misure necessarie per raccogliere le prove e chiarire se l’azione del co-pilota sia collegata ad attività terroristiche o se sia stata pianificata e diretta in anticipo.

LA GIURISDIZIONE DI ABU DHABI E LA TESI DELL’ALTERCO

Il team investigativo ha avviato le attività in stretto coordinamento con l’Autorità Generale per l’Aviazione Civile degli Emirati. Le autorità giudiarie di Abu Dhabi hanno ribadito la propria giurisdizione sull’incidente ai sensi della legislazione vigente: l’aeromobile Boeing 737 Max è infatti registrato negli EAU e ne batte la bandiera, condizione che rende applicabile la legge nazionale anche per i reati commessi all’esterno del territorio dello Stato. L’apertura del fascicolo segue la nota ufficiale della compagnia Flydubai, che aveva inizialmente riferito di un “alterco nella cabina di pilotaggio” terminato grazie all’intervento dell’equipaggio e dei passeggeri.