“Se dirotti un aereo, assicurati non ci siano indiani a bordo”: il comandante del volo Flydubai incoronato re dei meme

ROMA -È Batman o Superman? L’eroe del volo FZ1073 Flydubai più celebrato e più virale del web è senza dubbio il capitano Smit Machchhar. L’indomani del disastro aereo scampato e del tentativo fallito di dirottamento del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, il protagonista indiscusso dei meme è il pilota indiano che ha lottato contro il co-pilota che voleva far precipitare l’aereo con quasi 180 passeggeri, per la maggior parte di nazionalità israeliana. Sui social utenti indiani e israeliani in particolare lo paragonano ai supereroi più popolari della scuderia Dc Comics.

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IL COMANDANTE SUPEREROE

“Indiani di qua, indiani di là, capitano indiano salva 180 persone su un volo per Tel Aviv”: è la frase che accompagna il meme più fantasmagorico: aggrappato a un aereo in volo, un eroe mascherato e con mantello nero riesce a guidarlo nell’atterraggio, garantendo l’incolumità del velivolo e dei suoi passeggeri.

“Se stai per dirottare un aereo, assicurati che non ci siano indiani a bordo”, recita invece quello che cita una celebre scena di “Batman v Superman” del 2016, in cui l’Uomo di acciaio è circondato da una folla di persone durante la celebrazione del Giorno dei Morti.

COSA È SUCCESSO IN CABINA DI PILOTAGGIO

Anche se più persone tra equipaggio e passeggeri hanno contribuito ad evitare il disastro infatti, è stato Smit Machchhar il primo a venire aggredito con un coltello in cabina di pilotaggio. Nonostante ciò non ha pensato solo a difendersi, nonostante le gravi ferite e il sangue, è riuscito a lottare per evitare che l’attentatore spingesse la cloche verso il basso e a lanciare l’allarme. Infine è riuscito a sbloccare la porta blindata del cockpit per far entrare i soccorsi. Un gesto che ha permesso a due passeggeri di prendere il controllo e far atterrare il Boeing a Tabuk, in Arabia Saudita. Proprio qui si trova tuttora ricoverato il comandante, in ospedale, per le ferite ma in condizioni stabili. Sicuramente la sua fama non è solo ‘virtuale’. Il comandante nato a Mombay è già un eroe nazionale in India, il suo Paese, dove il presidente Modi ha lodato la sua “determinazione incrollabile nel proteggere la vita altrui”.

L’IRONIA SULLO SCONTRO TRA PILOTI

Un’altra serie di meme invece punta più a ‘cambiare il punto di vista’ e ad alleggerire il momento dello scontro in cabina tra i due piloti. Ci si spinge persino a renderlo un momento comico.

“POV: i tuoi piloti stanno avendo un disaccordo a 35.000 piedi… e improvvisamente i jet da combattimento si uniscono alla chat di gruppo”: è il commento di un video in cui i due piloti litigano perché uno dei due ha toccato l’aria condizionata. “Stavo congelando, sono il primo pilota non un pinguino”, si giustifica uno dei due piloti, quando due aerei militari si avvicinano – minacciosi- all’aereo in volo.

E ancora: “Sono sicuro che farai un buon volo! Piloti Flydubai nella cabina di pilotaggio”: sono le parole sovrascritte nel video social che riprende la scena di un vecchio film in cui due uomini se le danno di santa ragione.

E POI CI SONO I MEME SATIRICI ISRAELIANI

Infine, non mancano i meme che invece rendono onore ai passeggeri: “Stai per dirottare un aereo pieno di israeliani”, recita infatti una foto che riprende l’interno di un aereo in cui si trovano dei passeggeri in giacca, cravatta e occhiali neri, ma soprattutto con fisico pompato e sguardo deciso. Non a caso il meme è pubblicato sul profilo social “The Mossad: Satirical and Awesome”. E ancora, sullo stesso gruppo un’altra immagine comica: “Siamo lieti di vedere che Flydubai ha iniziato a rimpiazzare i suoi co-piloti con co-piloti migliori”, ovvero una bambola gonfiabile in divisa.

(video e photo credit: unpluggetmemer/X, Ashayshay/tiktok,The one sunny scene/tiktok, Parthkrishnatrey/X e The Mossad: Satirical and Awesome/X)