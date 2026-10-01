giovedì 1 Ottobre 2026

Meteo, le previsioni di giovedì 1 ottobre 2026

Le condizioni meteorologiche da nord a sud del Paese

Data pubblicazione: 1-10-2026 ore 8:06Ultimo aggiornamento: 1-10-2026 ore 8:06

ROMA – Quadro meteorologico caratterizzato da una spiccata variabilità su parte delle regioni settentrionali e sulle isole maggiori, mentre sul resto della Penisola proseguono condizioni di stabilità atmosferica e tempo prevalentemente soleggiato. Secondo le previsioni de ilMeteo.it, l’estremo Nord-Ovest vede cieli da nuvolosi a coperti con la possibilità di deboli piogge a ridosso dei rilievi alpini occidentali.

Nuvolosità irregolare interessa anche la Lombardia, le Alpi orientali, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna, dove durante le ore pomeridiane sono attesi brevi rovesci o locali temporali nelle zone interne dell’isola.

TEMPERATURE E VENTI: VALORI ANCORA SOPRA LA MEDIA

Il quadro termico si mantiene sostanzialmente stazionario, con temperature che continuano a registrarsi al di sopra delle medie del periodo sulla maggior parte del territorio nazionale. L’unica eccezione riguarda l’estremo Nord-Ovest, interessato da un lieve e circoscritto calo dei valori. Per quanto riguarda la ventilazione, si segnalano rinforzi di vento sullo Ionio e lungo il Canale di Sardegna.

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