giovedì 1 Ottobre 2026

Condannata a morte negli Stati Uniti sopravvive alle iniezioni letali

Christa Pike, 50 anni, condannata alla pena capitale in Tennessee, è stata trasferita in ospedale: lo hanno riferito i suoi legali

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 1-10-2026 ore 7:13Ultimo aggiornamento: 1-10-2026 ore 7:31

ROM A- Christa Pike, 50 anni, condannata a morte in Tennessee, negli Stati Uniti, è stata trasferita in ospedale dopo essere sopravvissuta a due iniezioni letali durante l’esecuzione: lo hanno riferito i suoi legali, citati dai media americani.

Stando alle loro ricostruzioni, gli avvocati hanno fatto richiesta perché l’esecuzione sia sospesa.
Secondo uno dei legali, la donna è ora sottoposta a un intervento salvavita dopo che le erano state somministrate due siringhe di pentobarbital. Pike era stata condannata a morte nel 1996 per l’omicidio di Colleen Slemmer, 19 anni.

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