Eni: “Oggi non è arrivato gas dalla Russia all’Italia”

ROMA – “Gazprom ha comunicato di non poter confermare la consegna dei volumi di gas richiesti per oggi a causa della dichiarata impossibilità di trasportare il gas attraverso l’Austria”. Lo comunica in una nota Eni.

“Oggi, pertanto, i flussi di gas russo destinati a Eni attraverso il punto di ingresso di Tarvisio saranno nulli. Eni si riserva di comunicare eventuali riprese delle forniture”, fa sapere l’azienda del cane a sei zampe.

Nelle ultime settimane, comunque, l’Italia ha ridotto notevolmente la quantità di gas importato dalla Russia, aumentando invece le forniture da altri Paesi, su tutti l’Algeria.

