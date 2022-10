Bologna festeggia l’allattamento al seno e chiama anche i papà

BOLOGNA – A Bologna il 59,8% delle neomamme allatta a tre mesi dal parto, il 51,5% ancora a cinque mesi, con percentuali superiori alla media regionale. “Diamoci una mossa. Sosteniamo l’allattamento” è il tema promosso dalla Regione Emilia-Romagna in occasione della settimana mondiale per l’allattamento al seno. L’Ausl di Bologna mette in campo fino all’8 ottobre numerose iniziative: incontri, iniziative di formazione e informazione, consulenze e il tradizionale flash mob, giunto quest’anno alla decima edizione.

INCONTRI PRIMA E DOPO LA NASCITA

Occasioni che si aggiungono all’attività quotidiana del Dipartimento materno infantile, impegnato nel promuovere e sostenere l’allattamento al seno, in città, così come sul territorio. Al via per la prima volta quest’anno incontri con i papà prima e dopo la nascita. Una sperimentazione, nata in collaborazione con il Centro per le famiglie dei distretti sanitari, che partirà dapprima a San Lazzaro di Savena e, da novembre, anche a Bologna.

BAMBINI CRESCONO MEGLIO SE I PAPÀ SONO PIÙ COINVOLTI

Da numerosi studi scientifici emerge, infatti, che il coinvolgimento precoce dei padri, fin dalla gravidanza, è associato ad un miglioramento cognitivo e socio-emotivo dei bambini, nonché ad un’assistenza prenatale, al parto e post-partum più efficaci. Lunedì dalle 14.30 alle 17.30 nell’Aula Cesari della Casa dei donatori di sangue Avis è in programma “Allattiamo!”, un incontro informativo rivolto alle coppie in attesa tenuto da consulenti per l’allattamento. Nello stesso giorno, al Punto Nascita dell’Ospedale di Bentivoglio, è stata organizzata una giornata dedicata alle consulenze personalizzate per gli allattamenti difficili. Fino al 7 ottobre le consulenze personalizzate, organizzate nei consultori familiari dell’Ausl di Bologna proseguiranno in tutti i distretti sanitari. La settimana di sensibilizzazione all’allattamento al seno terminerà l’8 ottobre con il decimo Flash mob ‘Allattiamo insieme’. A Bologna, l’appuntamento rivolto a neomamme, neopapà e bebè è fissato alle 10.30 ai Giardini Margherita

