Bonelli: “Salvini non può fare il ministro dell’Interno, ecco i tre motivi”

ROMA – “Sono tre i motivi per cui Salvini non può fare il ministro dell’Interno“. Lo scrive in una nota il co-portavoce di Europa Verde ed esponente dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. “Il primo è rappresentato dai rapporti di Salvini con la Russia: tutti i governi europei rimarrebbero stupiti da questa scelta – spiega Bonelli – e la credibilità del nostro Paese ne subirebbe un contraccolpo difficilmente rimediabile”.

“La seconda ragione – prosegue il co-portavoce di Ev – è che il suo partito è alleato con il partito di Putin, Russia Unita, con un patto scritto di informazioni tra le due formazioni politiche”. Infine, nota Bonelli, “il terzo motivo, ma non meno importante è che Salvini ha un procedimento penale aperto nell’esercizio delle funzioni di ministro dell’Interno (per sequestro di persona e omissione d’atti di ufficio per il caso Open Arms, ndr). Che per la destra, che ha vinto le elezioni, questo non rappresenti un problema trasforma il tutto in un gigantesco problema di credibilità del futuro governo“, conclude Bonelli.

