Addio a Antonio Inoki: la leggenda del wrestling è morta a 79 anni

ROMA – È morto all’età di 79 anni il leggendario lottatore di wrestling Antonio Inoki. Era affetto da diverse malattie, tra cui il diabete, e da qualche anno era costretto a muoversi in sedia a rotelle a causa di problemi alla colonna vertebrale.

Nato in Giappone con il nome di Kanji Inoki e cresciuto in Brasile dopo la morte del padre, iniziò con il karate e poi passò al wrestling. Per legittimare la disciplina, si cimentò in spettacolari incontri contro campioni di altri sport di combattimento: il più celebre fu quello contro Muhammad Ali nel 1976 a Tokyo.

QUANDO INOKI DIVENNE UN CARTOON

Memorabili anche le sfide contro Hulk Hogan e Ric Flair, prima del ritiro nel 1998. Il pubblico italiano seguiva le sue spettacolari esibizioni grazie ai programmi sul wrestling trasmessi su Italia 1 e commentati da Dan Peterson. La popolarità di Antonio Inoki era tale che diventò anche un personaggio del celeberrimo anime ‘L’uomo tigre’.

ANTONIO INOKI E LA POLITICA

Alla carriera di lottatore Inoki affiancò quella di politico: eletto per la prima volta senatore in Giappone nel 1989, si distinse per il suo impegno diplomatico, incontrando tra gli altri l’ex presidente dell’Iraq, Saddam Hussein.

