ROMA – È iniziata ieri su Rai 1 la nuova stagione di ‘Tale e Quale Show‘, condotto da Carlo Conti. E subito c’è stato uno scontro tra un concorrente in gara e uno dei giudici chiamati a valutare le performance: in particolare, l’esibizione di ‘Toxic’ di Britney Spears da parte di Valeria Marini ha ricevuto una stroncatura da parte di Cristiano Malgioglio.

IL GIUDIZIO DELLA GIURIA SU VALERIA MARINI

La stessa Marini, prima di sottoporsi al parere della giuria, ha ammesso di aver avuto alcuni problemi: “Non sentivo benissimo, forse è stata l’emozione”. E se gli altri giurati, Giorgio Panariello e Loretta Goggi, sono stati tutto sommato teneri nei confronti della showgirl, a parte la battuta di Leonardo Fiaschi vestito da Jovanotti (“Mi sembravi più Britney Spritz”), Malgioglio non le ha perdonato una esibizione che ha definito “terribile”. Tanto da sostituire sul tavolo della giuria la foto di Alba Parietti, da lui considerata la peggiore concorrente della storia di ‘Tale e Quale’, con quella della stessa Marini.

La faccia di Malgioglio durante l’esibizione di Valeria Marini è tutta un programma#taleequaleshow pic.twitter.com/p7KW95Vptv — 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄 (@champxgnepoetry) September 30, 2022

LE PAROLE DI MALGIOGLIO A VALERIA MARINI

Ecco cosa ha detto Malgioglio: “Io avrei preferito un colpo in testa piuttosto che ascoltare questa agonia. Più che cantare – ha spiegato il giurato a Valeria Marini – , hai miagolato dall’inizio alla fine. Più che un coach o un insegnante ti sarebbe servita una gattara. E io adoro gli animali, sono una gattara. Non me ne volere, ma sei stata terribile“. Nessuna reazione polemica da parte della concorrente, che si è solo limitata a una battuta: “Queste cose te le eri preparate da prima della puntata, le stai leggendo”.

IL VINCITORE DELLA PRIMA PUNTATA

Ad aggiudicarsi la prima puntata di ‘Tale e Quale’ è stato Antonio Spadaccino, che nei panni di Marco Masini ha interpretato ‘T’innamorerai’.

Antonino Spadaccino interpreta il brano “T’innamorerai” di Marco Masini e vince la prima puntata di #taleequaleshow 🎶 Quanto vi siete emozionati? 💘 Per rivedere la puntata su RaiPlay 👉​ https://t.co/MGpsld11iM pic.twitter.com/nYb7yc8LO1 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 1, 2022

‘TALE E QUALE’ VINCE LA GARA DEGLI ASCOLTI TV

“Sono molto soddisfatto del debutto della dodicesima edizione di ‘Tale e quale Show’ che, con oltre il 21% di share, ha vinto la serata televisiva del venerdì, diventata molto competitiva”. Così il direttore intrattenimento Prime Time Stefano Coletta dopo il debutto della nuova edizione del programma di Rai 1. Ieri sera, la prima puntata di ‘Tale e Quale’ è stata seguita da 3 milioni e 385mila telespettatori, con uno share del 21,1%.

“Il merito – aggiunge il dirigente Rai – è di Carlo Conti e della squadra di lavoro della Rai che lavora in grande armonia e con la voglia comune di mettersi sempre in gioco. Il segreto della longevità di un marchio va rintracciato nella capacità autoriale di saper innovare senza snaturare la forza del concept originale, nel coraggio di offrire la vetrina della prima serata anche a nuovi talenti, nel saper contaminare linguaggi diversi intrecciando musica, comicità e intrattenimento a 360 gradi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it