In Thailandia pole di Bezzecchi davanti a Martin e Bagnaia

Crediti foto: Twitter Mooney VR46 Racing Team

ROMA – È di Marco Bezzecchi la pole position del Gran Premio della Thailandia di MotoGP. Il pilota del team Mooney VR46 ha girato in 1’29″671, precedendo di 21 millesimi Jorge Martin (Pramac) e di 104 millesimi Francesco Bagnaia (Ducati). Domani, Fabio Quartararo (Yamaha) partirà dalla seconda fila, insieme a Johann Zarco (Pramac) ed Enea Bastianini (Gresini). Completano la Top 10 Jack Miller (Ducati), Marc Marquez (Honda), Luca Marini (Mooney VR46) e Alex Rins (Suzuki).

LE PAROLE DI BEZZECCHI

“Non sapevo di essere in pole. Ho visto il mio tempo e ho pensato di aver fatto un buon giro. Per la gara di domani ho un buon passo e credo che faremo bene“. Così il pilota del team Mooney VR 46. Per Bezzecchi, 23enne romagnolo, è la prima pole position in top class con record della pista al Chang International Circuit.

