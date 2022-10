VIDEO| Serena Rossi: “Mina Settembre è un’eroina moderna nelle sue imperfezioni”

ROMA – Una Wonder Woman ‘made in Napoli’, nel lavoro sa sempre qual è la costa giusta da fare, un’eroina normale e moderna che non ha l’ansia di essere perfetta e non ha bisogno di un uomo per sentirsi completa (come Anna di ‘Frozen’ alla quale presta la sua voce). Serena Rossi torna nei panni, o meglio, torna ad indossare per la seconda stagione il cappotto rosso di Mina Settembre, l’assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli. Sei serate, da domenica 2 ottobre in prima serata su Rai 1, in cui la protagonista è chiamata ad affrontare nuove avventure e nuovi personaggi. Diretta da Tiziana Aristarco, scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, e liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, in ‘Mina Settembre 2’ il personaggio interpretato da Serena Rossi dà una seconda possibilità al matrimonio con il magistrato Claudio De Carolis, interpretato da Giorgio Pasotti, mentre con il dottore Domenico Gambardella, interpretato da Giuseppe Zeno, è chiamata in cattedra per un corso di educazione sentimentale e sessuale a scuola. Tra i due, però, l’attrazione è tutt’altro che svanita. Con loro torna anche la carismatica ed esplosiva Marina Confalone, interprete della mamma di Mina, che parte per una crociera lasciando la figlia nelle mani della zia Marisa Laurito, new entry nel cast insieme ad Antonia Liskova, qui nel ruolo di una psicoterapeuta.

