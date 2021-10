Wi-Fi Brazil has already installed 14 thousand internet points in the country

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – Wi-Fi Brazil is a Federal Government program, developed by the Ministry of Communications, in partnership with Telebras, which takes high-speed satellite internet to locations in the country where there is little or no internet connection.

The program is primarily focused on communities in situations of social vulnerability and that are not served by private service providers.

In the last two years, Wi-Fi Brazil has installed 14 thousand internet points, 79% of which in the North and Northeast regions. Almost nine million people were benefited in three thousand municipalities.

The program has two modalities. One of them installs antennas and routers in specific places, such as schools, rural settlements, Basic Health Units (UBS), indigenous or quilombolas communities and community telecenters. The other modality provides an antenna in a public square, with free access to the general public and speeds ranging between 10 and 20 megabits per second.

The antennas receive the signal from the Geostationary Defense and Strategic Communications Satellite (SGDC). The equipment, which was put into orbit four years ago, is the only Brazilian satellite capable of providing a high-speed broadband internet connection anywhere in the country.

IN BRASILE NOVE MILIONI DI NUOVI CONNESSI CON IL PROGRAMMA WI-FI

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Negli ultimi due anni il programma Wi-Fi Brasil ha permesso l’installazione di 14mila punti di connessione a internet, situati per il 79 per cento nelle regioni del Nord e del Nordest. Quasi nove milioni di persone, residenti in 3mila municipi, hanno potuto iniziare a beneficiare della connessione. Lo certificano i dati ufficiali messi a disposizione dalle autorità brasiliane.



Wi-Fi Brasil è un programma promosso dal governo federale e sviluppato dal ministero delle Comunicazioni in partnership con la compagnia Telebras, che mira a portare la connessione a internet ad alta velocità via satellite in zone del Brasile poco o per nulla coperte.

Il programma ha come priorità le comunità in situazione di vulnerabilità sociale e che ancora non sono fornite dai servizi di aziende private.



L’iniziativa si articola in due modalità. Con una vengono istallate antenne e router in luoghi specifici, come scuole, villaggi rurali, unità basiche di salute (Ubs), comunità native, quilombolas, aree abitate da discendenti degli schavi afrobrasiliani, in genere caratterizzate da povertà ed esclusione sociale, e telecentri comunitari. Un’altra modalità è quella che invece di collocare le antenne in aree pubbliche, garantendo accesso libero e gratuito a tutto il pubblico, con una velocità di connessione prevista che varia dai dieci ai 20 megabite al secondo.



Le antenne ricevono il segnale dal Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (Sdgc). Mandato in orbita quattro anni fa, il satellite è l’unico apparecchio brasiliano con la capacità di fornire connessione internet a banda larga di alta velocità in qualsiasi zona del territorio nazionale.

WI-FI BRASIL JÁ INSTALOU 14 MIL PONTOS DE INTERNET NO PAÍS

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – O Wi-Fi Brasil é um programa do Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério das Comunicações, em parceria com a Telebras, que leva internet de alta velocidade via satélite para localidades do país onde não há nenhuma ou pouca conexão.

O programa é direcionado, prioritariamente, para comunidades em situação de vulnerabilidade social e que não são atendidas por prestadoras de serviço privadas.

Nos últimos dois anos, o Wi-Fi Brasil instalou 14 mil pontos de internet, sendo 79% nas regiões Norte e Nordeste. Quase nove milhões de pessoas foram beneficiadas em três mil municípios.

O programa tem duas modalidades. Uma delas instala antenas e roteadores em locais específicos, como escolas, assentamentos rurais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), comunidades indígenas ou quilombolas e telecentros comunitários. A outra modalidade disponibiliza uma antena em praça pública, com acesso livre e gratuito ao público em geral, com velocidades que variam entre 10 e 20 megabites por segundo.

As antenas recebem o sinal do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). O equipamento, que foi posto em órbita há quatro anos, é o único satélite brasileiro com capacidade de fornecer conexão de internet banda larga de alta velocidade em qualquer parte do território nacional.