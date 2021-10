Arrivano cinque nuove date per il tour 2022 di Vasco Rossi

ROMA – Annunciate cinque nuove date per il tour 2022 di Vasco Rossi. Il giro del rocker di Zocca inizierà a Trento il 20 maggio 2022 con un evento speciale e si concluderà a Torino il 30 giugno 2022. I cinque spettacoli aggiunti si terranno negli stadi di Napoli, Messina, Bari, Ancona e Torino.



Dopo l’annuncio delle prime date, i fan del Blasco hanno risposto con grande entusiasmo. Quindi, “per soddisfare l’enorme richiesta di biglietti”, fanno sapere gli organizzatori, “alle date già esistenti e sold out si aggiungono cinque nuovi appuntamenti”. I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 12 del 15 ottobre sui circuiti Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone. In anteprima per gli iscritti al Fan Club Il Blasco a partire dalle ore 12 del’11 ottobre sulla piattaforma Vivaticket.

Ecco il calendario finale:



20 Maggio 2022 Trento – Trentino Music Arena

24 Maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno sold out

28 Maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out

03 Giugno 2022 Firenze – Visarno Arena sold out

07 Giugno 2022 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona – nuova data

11 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out

12 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out

17 Giugno 2022 MESSINA – Stadio San Filippo – nuova data

22 Giugno 2022 BARI – Stadio San Nicola – nuova data

26 Giugno 2022 ANCONA – Stadio Del Conero – nuova data

30 Giugno 2022 TORINO – Stadio Olimpico – nuova data