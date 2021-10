VIDEO | Centrodestra, Salvini e Meloni tra selfie e abbracci: “Governeremo insieme”

ROMA – Baci, abbracci e selfie. Tutto a favore di telecamere. Matteo Salvini e Giorgia Meloni dipingono un quadretto idilliaco il giorno dopo il mancato incontro a Milano e le tensioni che ne sono scaturite. A Spinaceto, periferia sud di Roma, per un’iniziativa elettorale a favore di Enrico Michetti, Salvini arriva per primo e si ferma a prendere un caffè. Quando, con qualche minuto di ritardo, arriva anche Meloni è il leader leghista a prendere in mano la situazione. Accompagna Meloni poco più in là, tra i palazzi e i graffiti di Spinaceto, e qui i due si regalano abbracci, selfie, qualche bacio verso gli obiettivi. “Siamo destinati a governare insieme”, dice Salvini. Poco più in là c’è Antonio Tajani che però non viene invitato nella foto. “Antonio più tardi ti coinvolgiamo, ora facciamo una cosa a due. Le cose a tre le facciamo più tardi- prova a scherzare Salvini- non è il momento…”.