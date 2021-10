Tolta tutela legale al padre di Britney Spears: è festa social al grido di #Freebritney

ROMA – Vittoria per Britney Spears. Finisce l’era del padre Jamie, che per 13 anni ha detenuto il controllo sulle sue finanze (e non solo). Un primo spiraglio di luce si era intravisto a inizio agosto, quando per la prima volta l’uomo aveva dichiarato che si sarebbe fatto da parte, precisando però “quando sarà il momento” e prevedendo una transizione verso un nuovo tutore. Jamie Spears era divenuto amministratore del patrimonio della star nel 2008, a seguito di una pesante crisi di nervi della cantante. Al fianco della pop star nella sua ‘battaglia verso la libertà, si era schierato il popolo social, che l’aveva sostenuta al grido di #Freebritney e che ora esulta per il risultato raggiunto.

LEGGI ANCHE: Britney Spears, dopo 13 anni il padre rinuncia alla tutela legale

A rendere libera la pop star è stata una sentenza del tribunale di Los Angeles. Adesso, in via provvisoria, a gestire il suo patrimonio sarà il contabile John Zabel. Spears è scoppiata in lacrime appena appresa la notizia della vittoria legale e ha festeggiato con il suo compagno Sam Asghari, il quale ha celebrato l’evento con un post su Instagram.