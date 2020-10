Coronavirus, l’Agenzia Europea del Farmaco avvia la valutazione sul vaccino di Oxford

ROMA – “Accogliamo con favore l’annuncio da parte dell’Agenzia europea dei medicinali dell’inizio della ‘rolling review’ del candidato vaccino COVID-19, AZD1222, di AstraZeneca e dell’Università di Oxford. AstraZeneca si impegna a fornire all’EMA l’accesso ai dati sul candidato vaccino non appena disponibili per far sì che il processo di revisione dell’Agenzia possa essere quanto più possibile tempestivo”. Così Lorenzo Wittum, presidente e Amministratore Delegato di AstraZeneca Italia, commenta l’annuncio dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA).



“Questo processo è iniziato oggi con la valutazione dei dati pre-clinici esistenti provenienti dagli studi condotti dall’Università di Oxford e proseguirà con la revisione dei dati provenienti dagli studi pre-clinici e dalle sperimentazioni cliniche in corso non appena saranno disponibili, così come i dati relativi al controllo di qualità del vaccino. Ci stiamo muovendo rapidamente ma senza prendere scorciatoie, collaborando con le autorità regolatorie assicurando i loro standard di efficacia, sicurezza e qualità così come per l’approvazione di ogni nuovo medicinale, incluso il potenziale vaccino COVID-19″, conclude Wittum.