Tg Lazio, edizione del 1 ottobre 2020

SANOFI DI ANAGNI AVVIA PRODUZIONE VACCINO CONTRO CORONAVIRUS

La multinazionale farmaceutica Sanofi di Anagni, in provincia di Frosinone, ha inaugurato le linee di produzione del vaccino anti-Covid che sta sviluppando insieme al colosso farmaceutico Gsk, ancora in fase di sperimentazione. L’avvio della produzione e’ avvenuto alla presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha sottolineato come l’auspicio della comunita’ internazionale e’ quello di “avere una buona notizia in tempi brevi”. Il polo italiano, insieme a Francia e Germania, sara’ uno dei quattro impegnati nella produzione e nella realizzazione delle dosi Vaccino anti-Covid. “Mi auguro che Sanofi ottenga un risultato certo e valido”, ha commentato l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato.

TAGLIAVANTI CONFERMATO PRESIDENTE CAMERA COMMERCIO DI ROMA

Lorenzo Tagliavanti e’ stato riconfermato, all’unanimita’, presidente della Camera di Commercio di Roma. “Oggi e’ come il primo giorno di scuola- ha commentato subito dopo la nomina- iniziamo una consiliatura ma abbiamo un compito: recuperare quello che il Covid ci ha tolto. La citta’ e’ in difficolta’ quando deve produrre ricchezza ma ora abbiamo grandi possibilita’ perche’ l’Ue ha cambiato modo di rispondere alle crisi. Dobbiamo capire quali sono i progetti in grado di creare crescita di Pil, avere le risorse e usarle”. Tagliavanti, poi, ha escluso una sua candidatura a sindaco. “Sono stato eletto per 5 anni presidente della Camera di Commercio- ha detto- Ci sono tanti modi per servire Roma e uno di questi e’ operare da questa Istituzione”.

BLITZ NELLA NOTTE, TORNANO LUCCHETTI AL CINEMA PALAZZO OCCUPATO

L’ex Cinema Palazzo, in piazza dei Sanniti nel cuore del quartiere San Lorenzo di Roma, e’ stato chiuso con un blitz nella notte. Un grosso lucchetto e’ comparso sulla porta di ingresso dello stabile occupato dall’aprile del 2011 da artisti e attivisti per opporsi alla realizzazione di un casino’.

L’edificio, in passato, era stato al centro di sgomberi e nuove occupazioni. Tra i suoi sostenitori anche l’attore Marcello Fonte, Palma d’Oro a Cannes per il film Dogman.

STADIO ROMA, RAGGI CONFERMA INCONTRO CON FRIEDKIN: ITER AVANTI

Dopo le tante indiscrezioni, ecco la conferma. Il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, ha incontrato il nuovo patron della Roma, Dan Friedkin, all’Ambasciata degli Stati Uniti. “C’e’ stato un incontro conoscitivo- ha ammesso la sindaca- Ho ricevuto un invito e abbiamo avuto modo di conoscerci. Ci saranno sicuramente nuovi incontri di lavoro vero e proprio perche’ sul nuovo stadio, amministrativamente, stiamo andando avanti. Abbiamo una delibera che ci impegna a realizzare questo progetto e stiamo facendo tutti gli step necessari”. Poche settimane fa Raggi aveva indicato fine anno come il momento dell’approvazione finale in Assemblea Capitolina.