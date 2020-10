Lorenzo Tagliavanti confermato presidente della Camera di Commercio di Roma

ROMA – Lorenzo Tagliavanti è stato confermato all’unanimità presidente della Camera di Commercio di Roma per i prossimi cinque anni dal nuovo Consiglio camerale capitolino, insediatosi stamattina e riunitosi nella sede di via de’ Burrò. Per Tagliavanti si tratta del secondo mandato.

Ecco i 25 componenti del rinnovato Consiglio camerale: Giancarlo Abete, Marco Annarumi, Pier Andrea Chevallard, Alberto Civica, Erino Colombi, Claudia Conversi, Stefano Di Niola, Antonino Galletti, Valter Giammaria, Giuseppe Gori, David Granieri, Marino Ianni, Pietro Lepore, Antonio Londra, Maurizio Longhi, Michelangelo Melchionno, Luciano Mocci, Micaela Pallini, Alberta Parissi, Maurizio Pezzetta, Danilo Reali, Nicolò Rebecchini, Anna Rita Rizzo, Lorenzo Tagliavanti e Valerio Toniolo. I revisori sono Angela Lupo, Danilo Buratti e Oriana Calabresi.