Fico: “Il 6 ottobre in Parlamento discutiamo delle priorità per il Recovery Fund”

NAPOLI – “È chiaro che prima si fanno le cose, prima arrivano anche i soldi e meglio è. Ma dobbiamo anche noi mettere in campo tutti i progetti il prima possibile e lo stiamo facendo”. Lo ha detto da Napoli Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, sul Recovery Fund.

“Il parlamento – aggiunge – il 6 ottobre discuterà con la relazione della commissione bilancio le priorità da dare al governo come atto di indirizzo proprio per il recovery fund, segno che il Parlamento sta facendo un lavoro corposo, ha fatto una istruttoria molto profonda e arriverà in aula il 6 ottobre”.

“Il presidente del Senato è stato chiarissimo, non ci sarà alcun fermo dei lavori del Senato perché non ce n’è alcun motivo è bisogno”, spiega Fico sull’eventualitalà che la discussione del dl Agosto possa slittare.

“Casellati – evidenzia – è stata chiarissima, io sono con lei. So che è giusto mantenere le camere aperte, ma non solo, è giusto che si facciano i tracciamenti rispetto ai contagi e si vada avanti normalmente come qualsiasi altro tipo di struttura. Casellati, da questo punto di vista, sta facendo un ottimo lavoro”.

“Questa è una cosa che vedrà il governo, anche il ministro Speranza ha detto che vedremo. Da quello che ho capito si protrarrà“, commenta invece Fico sulla possibilità dell’estensione dello stato d’emergenza per la pandemia.