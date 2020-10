Giornale radio sociale, edizione del 1 ottobre 2020

SOCIETA’ – Prevenire il disastro. Rendere sicuro il futuro di milioni di italiani che vivono in zone a rischio sismico o idrogeologico: è l’obiettivo di Action Aid che ha presentato sette linee guida per prevenire e gestire le calamità naturali attraverso un processo partecipativo che ha coinvolto direttamente i territori.

Ascoltiamo Elisa Visconti, responsabile del Dipartimento programmi dell’organizzazione. (sonoro)

INTERNAZIONALE – Persone, non numeri. È il titolo dell’iniziativa delle ong Migrants of the Mediterranean e Mediterranea Saving Humans per valorizzare l’aspetto umano di chi affronta la pericolosa traversata del Canale di Sicilia dopo aver lasciato la Libia, dove da anni si documentano gravi abusi dei diritti umani nei confronti dei migranti. Le loro storie saranno raccontate sui social network delle organizzazioni.

DIRITTI – Un racconto particolare. La Commissione esteri ha ascoltato, in videoconferenza, l’audizione di Dolkun Isa, presidente del “World Uyghur Congress”. L’evento si inquadra all’interno dell’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

ECONOMIA – Trend pericolosi. Meno denunce ma più morti, nel 2019 quasi 3 al giorno. Questi i dati Inail sulla sicurezza del lavoro. Le denunce di infortunio sono state 322.132, -22,7% rispetto allo scorso anno, i morti sono 823 (+20,1%), le denunce di malattia 27.761 (-32,3%).

CULTURA – Salesiani per il sociale. Università Pontificia Salesiana e Forum del Terzo Settore lanciano il diploma per dirigenti di enti no profit. Il servizio è di Clara Capponi.

Un percorso universitario per formare i dirigenti del terzo settore del futuro, capaci di rispondere ai bisogni sociali, di valorizzare la mission della propria organizzazione e di assumere decisioni per il bene delle comunità nelle quali operano. A promuoverlo la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana insieme al forum nazionale del terzo settore. I destinatari sono figure dirigenziali interessate ad approfondire competenze di pianificazione strategica e sviluppo di particolari aree del proprio ente di appartenenza. Persone orientate alla dirigenza e che intendono acquisire elementi formativi per una gestione competente di Enti del Terzo Settore, o che vogliono qualificare un ruolo attuale o imminente. “Crediamo che in questo momento sia di grande importanza investire sulla formazione dei soggetti interessati da questa riforma, perché siano in grado di gestire con competenza le proprie organizzazioni e di rispondere ai nuovi bisogni emergenti nelle comunità” ha dichiarato la portavoce del forum Claudia Fiaschi.

SPORT – “Ability in disability”. Riparte oggi a Catania il progetto per l’inclusione rivolto a bambini e ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico. Giunto alla terza stagione propone lezioni di basket, scherma e aikido a giovanissimi dai 5 ai 17 anni, al fianco di istruttori specializzati in disturbi dello sviluppo. L’obiettivo è dare a tutti i partecipanti la possibilità di inserirsi socialmente.