Nuovi attacchi Usa nello Stretto di Hormuz. Trump: “Se l’Iran reagirà non rimarrà quasi più nulla”

di Giusy Mercadante e Vittorio Di Mambro Rossetti

ROMA – “Gli Stati Uniti stanno, proprio in questo momento, sferrando attacchi contro obiettivi iraniani nei pressi dello Stretto di Hormuz“. Ad annunciarlo su ‘Truth’ è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Si tratta di attacchi su larga scala e di grande potenza, in rappresaglia al tentativo fallito da parte degli iraniani di posizionare mine marine nello Stretto – che attualmente ne è privo (sono state completamente rimosse o fatte esplodere!) – e al lancio da parte degli iraniani di otto missili, tutti abbattuti con successo, contro la nostra base militare in Giordania”, spiega ancora il presidente.

“Se la fallita nazione dell’Iran dovesse reagire a questo attacco più che giustificato, verrà colpita nuovamente con una risposta molto più dura e su scala molto più ampia, ma non sarà l’attacco più devastante di tutti: quello è ancora in agguato e, quando sarà finito, della Repubblica Islamica dell’Iran non rimarrà quasi più nulla“, aggiunge Trump.

L’IRAN RISPONDE

In una nota riportata dall’emittente statale IRIB, le Guardie Rivoluzionarie iraniane (IRGC) fanno sapere di aver “avviato una risposta che farà pentire gli aggressori delle loro azioni; come prima mossa, avvalendosi di un moderno sistema di difesa aerospaziale, hanno abbattuto il 50° drone avanzato MQ-9 appartenente alle forze militari statunitensi invasori”.

PEZESHKIAN INCONTRA PUTIN, IL PRESIDENTE RUSSO: “MOSCA SOLIDALE CON IL POPOLO IRANIANO”

Intanto, oggi il presidente dell’Iran, Masoud Pezeshkian, ha incontrato Putin a margine del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, svoltosi a Bishkek (Kirghizistan). “Come ho affermato in molte occasioni, la Russia è solidale con il popolo iraniano. Ammiriamo il vostro coraggio e la vostra resilienza nella difesa dei vostri interessi nazionali”, ha detto il presidente russo come riporta il Cremlino.

Parlando del conflitto tra Iran e Usa, Putin ha aggiunto: “Abbiamo accolto con favore la conclusione, nel giugno di quest’anno, del memorandum sul cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti; tuttavia, purtroppo, tale tregua si è rivelata instabile ed estremamente fragile. In questo periodo difficile, abbiamo cercato di fornirvi l’assistenza necessaria. Ne abbiamo discusso insieme e stiamo provvedendo alla fornitura dei beni richiesti”.