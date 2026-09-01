Drone esplosivo a Lipsia, la Germania accusa la Russia. Mosca: “Risponderemo all’azione anti-russa”

di Giusy Mercadante e Vittorio Di Mambro Rossetti

ROMA – La Germania ritiene che la Russia sia responsabile dell’attacco con drone esplosivo avvenuto lo scorso 4 agosto all’aeroporto di Lipsia/Halle. A dirlo è il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri, Johann Wadephul. Una convinzione che arriva dopo un attento esame dei “mezzi utilizzati per compiere l’atto” – la configurazione del drone, le componenti, la tecnologia di detonazione e gli esplosivi – che “ci sono noti da altre operazioni ibride condotte dalla Russia e dalla sua guerra contro l’Ucraina”, oltre che da informazioni di intelligence citate dal ministro.

Die Bundesregierung sieht Russland als Verantwortlichen für den Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig/Halle. pic.twitter.com/iq6pAdgcoS — Bundesministerium des Innern (@BMI_Bund) September 1, 2026

Dobrindt ha aggiunto che si presume che la Germania sarà nuovamente presa di mira: “Non siamo in guerra, ma siamo quotidianamente bersaglio di attacchi ibridi”.

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Il ministro degli Esteri Wadephul, dopo essersi consultato con il Cancelliere Friedrich Merz, ha disposto che “Il Consolato Generale russo a Bonn sarà chiuso il 18 settembre. Il contratto per la Casa Russa a Berlino sarà rescisso”. Ha aggiunto che i controlli all’ingresso per i cittadini russi saranno rafforzati e un maggior numero di persone sarà posto sotto sorveglianza. Inoltre, il ministro ha ordinato la convocazione dell’ambasciatore russo.

“La Germania resta al sicuro e si difenderà dagli avversari che cercano di creare insicurezza”, ha affermato Wadephul. “Non permetteremo che gli attacchi della Russia ci dividano o ci intimidiscano, minando la nostra coesione sociale”, ha sottolineato.

MOSCA: “RISPONDEREMO ALL’AZIONE ANTI-RUSSA”

Intanto, dal fronte opposto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha dichiarato che Mosca risponderà a quella che ha definito “l’azione anti-russa” di Berlino, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Interfax.

VON DER LEYEN: “GLI ATTACCHI IBRIDI NON RIMARRANNO SENZA UNA RISPOSTA NETTA”

“Stamattina ho parlato con il Cancelliere Merz dell’attacco ibrido all’aeroporto di Lipsia. Gli ho assicurato la piena solidarietà dell’UE alla Germania di fronte a questo attacco da parte della Russia”, ha scritto sui social la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.



“Manterremo l’UE unita nonostante questi atti gravi e in escalation. Il governo tedesco ha adottato misure decise. E il messaggio è chiaro: gli attacchi ibridi non rimarranno senza una risposta netta. Siamo uniti nella determinazione a opporci all’aggressione russa. Agiremo come deterrente nei confronti di chiunque tenti di minare la nostra libertà e la nostra sicurezza. La Russia cerca di seminare sfiducia e paura nelle nostre società. Ma fallirà. E noi resteremo al fianco dell’Ucraina finché sarà necessario”, ha aggiunto la presidente.



“Domani discuterò di questo argomento con il Segretario generale della NATO Rutte. La questione, incluse ulteriori sanzioni, sarà preparata dai ministri degli Esteri in occasione della loro prossima riunione sotto la presidenza irlandese”, ha concluso.

RUTTE: “I TENTATIVI DELLA RUSSIA DI INTIMIDIRCI SONO VANI E DESTINATI AL FALLIMENTO”

Dal canto suo, anche Rutte ha fatto sapere di aver parlato con Merz della questione: “La NATO esprime piena solidarietà alla Germania in seguito all’attacco ibrido russo avvenuto a Lipsia il 4 agosto. Le prove sono evidenti. Accolgo con favore le misure annunciate dalla Germania in risposta all’accaduto. La NATO continuerà a rafforzare la propria capacità di dissuasione e difesa di tutti gli Alleati contro qualsiasi minaccia, incluse le azioni ostili come quelle verificatesi a Lipsia e altrove nell’Alleanza”.



“I tentativi della Russia di intimidirci e di minare la nostra unità e la nostra volontà di sostenere l’Ucraina sono vani e destinati al fallimento– ha sottolineato Rutte-. Il nostro sostegno all’Ucraina è incrollabile, così come il nostro impegno ferreo nei confronti della difesa collettiva della NATO”.

MELONI: “PIENA SOLIDARIETÀ GERMANIA DOPO ATTACCO IBRIDO RUSSO A LIPSIA“

Su X la premier Giorgia Meloni commenta: “L’Italia è in piena solidarietà con la Germania dopo l’attacco ibrido russo a Lipsia. La sicurezza dei nostri Alleati è la sicurezza di tutti noi. I tentativi di intimidirci o di creare una spaccatura tra gli Alleati non avranno successo: le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi sono una questione di preoccupazione per tutti noi, e saranno affrontate con una risposta unita. In momenti come questo, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare strettamente insieme e mantenere una postura credibile di deterrenza a difesa della sicurezza dei nostri cittadini”.

TAJANI: “SOLIDARIETÀ PER ATTACCHI IBRIDI DALLA RUSSIA“

Le fa eco il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Esprimo la mia solidarietà al Ministro Wadephul e a tutto il governo tedesco per gli attacchi ibridi subiti dalla Russia. Minacce che non fermeranno l’impegno europeo in favore della libertà e della democrazia. Risponderemo uniti a ogni tentativo di destabilizzazione da parte di Mosca nei confronti dell’Europa. Questa sera in Irlanda affronteremo il tema delle minacce ibride con i ministri degli Esteri della UE. Vogliamo la pace in Ucraina, ed è la Russia che deve fermarsi”.

MACRON: “DOBBIAMO ESSERE UNITI E DETERMINATI”

Dello stesso parere il presidente francese Macron: “La Germania ha accertato la responsabilità della Russia nei gravi incidenti verificatisi a Lipsia all’inizio di agosto. Tali attacchi ibridi si stanno moltiplicando in Europa e non possono restare senza risposta. La Francia è pienamente solidale con la Germania e sostiene l’adozione di nuove sanzioni europee contro la Russia. Di fronte a questa escalation, dobbiamo essere uniti e determinati, rafforzando al contempo il nostro sostegno all’Ucraina. La Francia continuerà a fare la propria parte”.