VIDEO| Un nuovo album di inediti realizzato senza AI, Cesare Cremonini torna con “Amateur”

Foto di Pepsy Romanoff

ROMA – Cesare Cremonini apre un nuovo capitolo della sua carriera e annuncia a sorpresa il suo decimo album di inediti. Uscirà il 23 agosto “Amateur”: un progetto che assicura essere stato scritto, suonato e registrato allo Studio 13 di Londra senza intelligenza artificiale. Il disco è in pre-order dalla mezzanotte di oggi.

“ROMA BABY – CREMONINI LIVE AL CIRCO MASSIMO” SU RAI 1

L’annuncio del progetto arriva alla vigilia della messa in onda su Rai 1 di “Roma Baby – Cremonini Live al Circo Massimo”, lo show evento che il cantautore ha portato nella Capitale lo scorso 6 giugno. Il concerto- una serata speciale tra i successi dell’artista e duetti con ospiti speciali – andrà in onda a partire dalle 21.30. “Due ore e venti di uno show incredibile”, ha assicurato Cremonini qualche giorno fa su Instagram.

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“Sarà l’ultima volta che mi vedrete su palchi e location di questo tipo, almeno per i prossimi anni”, ha aggiunto il 46enne. “Ho vissuto tutta la vita per arrivare a voi in questo modo, fare performance di questo livello, con un pubblico meraviglioso a supportarmi. Ho lottato e lavorato tanto per arrivare fino a qui. Ma andare oltre vorrebbe dire solo ripetersi e fare una stupida gara dei numeri. Io conosco bene la musica e la sua forza. Il suo ruolo nella mia vita è molto più importante di una carriera”, ha confidato ancora Cremonini.

“Fate vedere a tutti questo spettacolo perché c’è qualcosa di unico dentro. Una pagina bellissima della musica italiana. Noi siamo pronti a scriverne di nuove”, ha concluso l’artista.

IL TOUR NEI PALAZZETTI

E, a proposito di nuove pagine, il disco annunciato oggi sarà seguito da un tour nei palazzetti dal 27 novembre: “Amatour”. Queste le date: 27-28-30 novembre all’Unipol Arena di Bologna, 9-10 dicembre all’Inalpi Arena di Torino e il 15-16-18 dicembre all’Unipol Forum di Milano.

Le prevendite partiranno dalle 10 di lunedì 7 settembre con l’accesso prioritario ai biglietti in presale riservata ai titolari di carta Mastercard. Alle 10 dell’8 settembre sarà il turno di chi avrà preordinato una copia in edizione fisica di “Amateur” sullo shop ufficiale di Universal Music Italia entro le ore 23:59 di domenica 6 settembre. Infine, alle 10 del 9 settembre sarà disponibile la vendita generale.