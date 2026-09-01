Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 1 settembre 2026

L. ELETTORALE. RIPARTE ESAME, DA OPPOSIZIONI 700 EMENDAMENTI

Riparte il cantiere legge elettorale. Oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Affari costituzionali del Senato. La maggioranza presenta tre emendamenti unitari tra cui quello per le preferenze con capilista bloccati. I gruppi di opposizione presentano quasi 700 testi, di cui 8 unitari. Il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia accusa la maggioranza di cambiare testo “ogni volta che cambiano i sondaggi”. Le minoranze puntano su preferenze e parità di genere e rifiutano l’indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale.

MARIO CALABRESI VERSO LA CANDIDATURA A SINDACO DI MILANO

Mario Calabresi si prepara a correre per diventare sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica e La Stampa, ha comunicato ai colleghi l’intenzione di lasciare gli incarichi in Chora Media e la presidenza del gruppo Be Water Content, che comprende anche Will Media. Una scelta che apre di fatto la sua corsa verso Palazzo Marino, in vista delle comunali del 2027. Calabresi, 56 anni, aveva già ammesso a luglio di pensare alla candidatura: “Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano”. Adesso la sua disponibilità dovrà confrontarsi con gli equilibri del centrosinistra milanese.

MARE. LEGAMBIENTE: PIÙ DI SEI ILLECITI OGNI ORA

Continua l’assalto al mare italiano: nel 2025 sono stati 20.490 i reati accertati dalle forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni. Una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste del nostro Paese. Sono i dati del report ‘Mare Monstrum’ di Legambiente. Si registra un calo degli illeciti ma “solo apparente” e “imputabile a una flessione dei controlli sul territorio”. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa restano roccaforte dei reati: in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia si concentra il 53,6% degli illeciti.

ALESSANDRO DI BATTISTA A BREVE IN ITALIA

È previsto nei prossimi giorni il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato all’ospedale dell’Avana dopo un malore accusato mentre si trovava a Cuba per un reportage. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi attivista e reporter, è vigile e affronterà il viaggio verso Roma con un volo sanitario, assistito da un’equipe del Policlinico Gemelli giunta sul posto. I messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati da tutto l’arco politico.