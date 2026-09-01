Gardaland stars night: il 5 settembre sette ore di musica con special guest dj antoine

ROMA – Sabato 5 settembre Gardaland Resort si prepara ad accendere una delle serate più attese dell’estate con Gardaland Stars Night, l’evento musicale organizzato da FMedia che porterà sul palco alcuni dei protagonisti più amati della scena dance italiana e internazionale.

Inserita nel calendario di Night is Magic, il format che anima le aperture serali del parco, Stars Night offrirà agli ospiti un’esperienza in cui musica, adrenalina e divertimento si incontrano in una grande festa sotto le stelle.

Dalle 18.00 all’1.00 di notte, Gardaland sarà animato da una line-up che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra house, dance ed elettronica, alternando artisti affermati della scena nazionale e internazionale. A presentare e scandire i diversi momenti della serata sarà Paolo Gustinelli, in arte Gusto Voice. Carisma, energia e una naturale capacità di coinvolgere il pubblico contraddistinguono il suo stile al microfono, maturato attraverso numerose esperienze nel mondo della musica e dell’intrattenimento, in particolare nel circuito dei club e dei grandi eventi tra Lombardia e Veneto.

Special guest dell’evento sarà DJ Antoine, uno dei DJ e producer svizzeri di maggior successo a livello internazionale e tra i protagonisti della scena dance mondiale. Ha conquistato le classifiche globali con hit come Welcome To St. Tropez e Ma Chérie, quest’ultima certificata multiplatino e diventata uno dei singoli svizzeri di maggior successo di sempre. Con oltre 8 milioni di dischi venduti, numerosi riconoscimenti internazionali e collaborazioni con artisti del calibro di Pitbull, Enrique Iglesias, Snoop Dogg, Madonna e Britney Spears, continua a esibirsi sui palchi dei più importanti festival e club del mondo.

Ma gli ospiti esclusivi della Gardaland Stars Night non finiscono qui, ad alternarsi in consolle saranno anche due grandi protagonisti della scena dance, Cristian Marchi e Molella: artisti di fama internazionale che, con le loro hit e le loro performance continuano a coinvolgere il pubblico dei più importanti club e festival in Italia e nel mondo.

Cristian Marchi , tra i DJ e producer italiani più affermati a livello internazionale. Con milioni di streaming e una carriera che lo ha portato nei principali club e festival di Europa, Asia e Australia, è autore di hit come Love Sex American Express, Fast Cars & Superstars e Motivation.

, tra i DJ e producer italiani più affermati a livello internazionale. Con milioni di streaming e una carriera che lo ha portato nei principali club e festival di Europa, Asia e Australia, è autore di hit come Molella, tra i protagonisti che hanno scritto la storia della dance italiana. Storica voce di Radio Deejay e del leggendario Deejay Time, ha firmato produzioni e remix diventati icone del genere, collaborando con artisti come Gala, Gigi D’Agostino, Jovanotti e Vasco Rossi. Tra i suoi maggiori successi spicca Freed From Desire di Gala, diventato un inno dance conosciuto e cantato in tutto il mondo.

A completare una line-up d’eccezione saranno Jeanine Fakko e Luca Lazza, protagonisti dell’apertura e della chiusura della serata, che accompagneranno il pubblico con le loro performance trasformando la Gardaland Stars Night in un’esperienza musicale ancora più immersiva.

Jeanine Fakko , DJ e Vocalist, porta sul palco un sound raffinato che fonde Afro House, Melodic e Organic vibes con contaminazioni Latin e club energy contemporanea. Con una carriera tra Italia ed Europa e performance in contesti internazionali di rilievo, ha condiviso il palco con artisti internazionali come Jason Derulo, Jay Santos e Jenn Morel, oltre ad aver preso parte a grandi eventi al fianco di protagonisti della scena italiana come Guè e Rose Villain.

, DJ e Vocalist, porta sul palco un sound raffinato che fonde Afro House, Melodic e Organic vibes con contaminazioni Latin e club energy contemporanea. Con una carriera tra Italia ed Europa e performance in contesti internazionali di rilievo, ha condiviso il palco con artisti internazionali come Jason Derulo, Jay Santos e Jenn Morel, oltre ad aver preso parte a grandi eventi al fianco di protagonisti della scena italiana come Guè e Rose Villain. Luca Lazza, DJ e producer italiano affermato sulla scena elettronica internazionale. Le sue produzioni, pubblicate da etichette come Sony Music, Black Hole Recordings e Soave Records, hanno superato i 6 milioni di stream su Spotify.

Gardaland Stars Night rappresenta uno degli appuntamenti di punta della stagione estiva del Resort e accompagna il pubblico verso la grande novità dell’anno: l’avvio anticipato di Gardaland Magic Halloween.

Per la prima volta, infatti, l’evento prenderà il via già il 12 settembre, estendendosi fino al 1° novembre e regalando agli ospiti 51 giorni consecutivi – quasi due mesi – di divertimento a tema.

Il Resort si trasformerà in un universo popolato da creature enigmatiche, zucche sorridenti, scenografie immersive e spettacoli pensati per tutta la famiglia, in un coinvolgente intreccio di divertimento e mistero.

Ad aprire questa edizione, un’ulteriore novità: Oktoberfest, l’inedito appuntamento che, fino al 27 settembre, porterà in Piazza Jumanji musica folk dal vivo, specialità della tradizione bavarese e birre, fondendo per la prima volta l’atmosfera conviviale dell’Oktoberfest con il fascino mostruosamente divertente di Gardaland Magic Halloween.