È morto a 83 anni Enzo Bianchi, fondatore della Comunità monastica di Bose

di Redazione e Luca Donigaglia

ROMA – È morto a 83 anni Enzo Bianchi. Monaco laico, saggista e opinionista, ha segnato la storia religiosa degli ultimi cinquant’anni fondando la Comunità monastica di Bose nel 1965 e promuovendo un rinnovamento spirituale basato sull’ascolto della Bibbia e sul dialogo tra le Chiese cristiane. Ha pubblicato oltre 300 libri con i principali editori italiani ed è stato il fondatore della casa editrice Edizioni Qiqajon.

Nato il 3 marzo 1943 a Castel Boglione, un comune in provincia di Asti, nel Monferrato astigiano, nel 2017 Bianchi si dimette da priore della Comunità di Bose, cedendo la guida a fratel Luciano Manicardi. Tuttavia, la permanenza del fondatore all’interno del monastero genera una grave crisi istituzionale e relazionale.

Dopo un’ispezione ordinata dal Vaticano, la Santa Sede riscontra che la permanenza di Bianchi impediva il sereno rilancio della vita comunitaria. Il 13 maggio 2020, un decreto singolare della Segreteria di Stato approvato da papa Francesco gli ordinò di lasciare Bose. Dopo mesi di sofferte resistenze, Bianchi abbandona la comunità nel giugno 2021.

Nel 2023 Enzo Bianchi dà vita a una nuova esperienza spirituale ad Albiano d’Ivrea: la Casa della Madia. In questa piccola fraternità, Bianchi torna alla semplicità delle origini, dedicata al lavoro della terra, all’accoglienza di credenti e non credenti e alla riflessione teologica. Nel dicembre 2023 viene ricevuto in udienza da Papa Francesco, riaffermando la propria profonda comunione con la Chiesa.

MODENA PIANGE ENZO BIANCHI, “MANCHERÀ AL FESTIVALFILOSOFIA”

Modena piange la morte di Enzo Bianchi, grande amico del FestivalFilosofia. In piazza Grande Bianchi ha partecipato l’ultima volta all’edizione 2024 del Festival, ma la sua prima presenza risale al 2002. In totale, il teologo ha preso parte a 21 edizioni della kermesse, cui si sarebbe aggiunta la sua lezione in programma per il prossimo 20 settembre e dedicata agli effetti del messianesimo, sotto il titolo Chiesa e Regno.

“Enzo Bianchi- scrive nel suo messaggio di cordoglio il sindaco Massimo Mezzetti- ci mancherà molto. Mancherà a Modena e al FestivalFilosofia di cui era un ospite sempre atteso e sempre apprezzato, anche quest’anno avrebbe dovuto tenere una lezione magistrale nella piazza di Carpi, e mancherà a tutto il paese”. Mezzetti definisce Bianchi “un teologo e un fine studioso della Bibbia, una voce autorevole che ha lavorato per promuovere il dialogo tra le religioni. È stato anche un grande comunicatore che ha scelto di avere una presenza mediatica, sui giornali e in televisione: le sue riflessioni hanno sempre appassionato un vasto pubblico che lo ha seguito negli anni con affetto. Aveva sempre un pensiero speciale rivolto ai giovani e chiedeva alla Chiesa contemporanea di cercarli e di accoglierli per come sono, riteneva infatti che fossero una presenza mancante perché oggetto di troppi pregiudizi”. Conclude il sindaco: “Nelle sue parole non mancava mai il richiamo alla responsabilità personale e alla necessità della convivenza come modo che definisce la nostra umanità. L’ho visto l’anno scorso, nella triste occasione della morte di Michelina Borsari che per lui era una grande amica”.

Anche da parte del Consorzio del FestivalFilosofia c’è commozione in queste ore. “A lui- scrivono i vertici del Festival in una nota oggi su Bianchi- dobbiamo un’attenzione fuori dal comune nel riconoscere la consonanza fra l’urgenza dei temi della società contemporanea e la permanenza dei temi della spiritualità e della filosofia, che valicano i secoli e i millenni. Ciò trova riscontro scorrendo gli argomenti delle lezioni magistrali che ha tenuto nel corso di questo quarto di secolo, e che spaziano dal senso della comunità al peso della gloria, dalla sequela spirituale al concretissimo pane della terra, dal lavoro inteso come maledizione biblica, e ciò non di meno aspetto fondativo dell’identità umana, alla misericordia come pratica non solo di perdono individuale, ma di giustizia su vasta scala”.