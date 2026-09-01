martedì 1 Settembre 2026

Paura a Palermo: incendio al centro commerciale Conca d’Oro. Il crollo del tetto divorato dal fuoco

L'edificio è stato evacuato e non risultano feriti

Data pubblicazione: 1-9-2026 ore 16:49Ultimo aggiornamento: 1-9-2026 ore 16:51

di Salvo di Cataldo e Redazione Web

PALERMO – Incendio al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Dieci squadre dei vigili del fuoco sono sul posto. Il centro commerciale è stato completamente evacuato e non risultano coinvolte persone. L’incendio, iniziato dopo le 13 da uno dei negozi del centro, interessa principalmente il tetto dell’edificio. I vigili del fuoco sono al lavoro sia sul tetto della struttura che all’interno per assicurarsi che l’incendio non si propaghi. Al lavoro gli elicotteri per riversare acqua sull’edificio.

Incendio al centro commerciale Conca d'Oro di Palermo

In poche ore diventa virale sui social il video che riprende il crollo parziale del tetto, divorato dalle fiamme, visto dall’interno dell’edificio, da una galleria del centro commerciale, svuotata dai clienti.

(photo credit: segnalazioni incendi sicilia/fb e video credit: zeze/tiktok)

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