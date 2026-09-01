Cuba, previsto per giovedì il rientro in Italia di Alessandro Di Battista

Foto dal profilo Instagram di Alessandro Di Battista

ROMA – Alessandro Di Battista ritornerà in Italia con un volo sanitario forse già giovedì. Lo scrive Il Fatto Quotidiano. L’ex parlamentare del M5S si trova ancora all’ospedale ‘Hermanos Ameijeiras’ de L’Avana dove è stato trasferito in seguito al malore accusato venerdì sera mentre si trovava a Santa Clara per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano e per Tv Loft dal titolo “La polvere del mondo”.

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Dopo lo spavento, il 48enne sta vivendo questi giorni “l’animo un po’ meno oppresso”, racconta Il Fatto. Nell’isola è arrivata la madre dei suoi figli, Sahra, e alcuni amici. Ci sono anche due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma mandati da Giuseppe Conte, “un neurochirurgo e uno specialista di rianimazione e terapia intensiva”. Hanno visitato Di Battista e fatto il punto con i medici cubani che, dall’arrivo dell’ex 5S, hanno eseguito ulteriori esami.

Grazie agli approfondimenti si potrà decidere se giovedì sarà il giorno giusto per la partenza. “Servirà un volo speciale- scrive ancora Il Fatto- perché la pressurizzazione potrebbe creargli gravi problemi”. Il viaggio sarà a spese dell’assicurazione privata che gli avevano pagato Il Fatto e Tv Loft. L’ex deputato non voleva prendere e non prenderà il volo di Stato che il governo era pronto a mettergli a disposizione. “Se dovessero servire altri soldi per il viaggio, Il Fatto e i Cinque Stelle sono pronti a intervenire”, conclude il quotidiano.