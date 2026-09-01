A Taormina fiamme fino alle case, lo sfogo del sindaco: “Situazione tragica, questi bastardi…”

di Salvo di Cataldo e Cristina Rossi

PALERMO – Incendio nel territorio di Taormina (Messina), in contrada Zappulla. A lanciare l’allarme nella mattinata di oggi, martedì 1 settembre, è il sindaco, Cateno De Luca, che si trova sul posto. “La situazione è tragica – dice De Luca -. Anche questo, purtroppo, è un incendio di natura dolosa”. Le fiamme sono partite da contrada Sant’Antonio e riguardano anche contrada Tirone.

Incendio a Taormina, l'allarme del sindaco Cateno De Luca

Il primo cittadino documenta le fiamme arrivate fino al centro abitato con due video: nel primo pubblicato, in ordina di tempo, mostra come “una villa stia bruciando, sul tetto ci sono anche pannelli solari”. Si vedono il fuoco e il fumo che arrivano ad avvolgere una delle principali vie di accesso di Taormina.

Incendio a Taormina

Nel secondo, De Luca mostra quello che resta della collina interamente bruciata: in alto sorvolano gli elicotteri dei vigili del fuoco, mentre è atteso l’arrivo di un canadair. La via di accesso alla città resta interdetta. “Non c’è dubbio che anche questo è un incendio di natura dolosa, per come si è generato e sviluppato”, spiega il sindaco che chiude le riprese con uno sfogo: “È un tema che va affrontato…questi bastardi”