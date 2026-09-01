Famiglia nel bosco: sì al ricongiungimento, ma ‘graduale’. Catherine e Nathan riabbracceranno i tre figli

ROMA -Via libera al ricongiungimento di papà e mamma Catherine Birmingham e Nathan Trevallion con i loro figli. Un grande passo in avanti deciso a sorpresa dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila che però mette i suoi paletti: sarà un ricongiungimento “monitorato dai servizi sociali” e a tappe. Ovvero ci sarà un percorso graduale sotto la lente costante dei servizi sociali che dovranno ‘certificare’ il reinserimento dei tre minori- una bimba di 8 anni e i gemelli di 6- inseriti in una struttura protetta da quasi un anno, ovvero dal novembre 2025. Allora il Tribunale per i Minorenni aveva sospeso la responsabilità genitoriale alla coppia anglo australiana di Palmoli, con un’ordinanza datata 20 novembre dell’anno scorso.

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LA DECISIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’AQUILA

È arrivata nella mattinata di oggi, martedì 1 settembre, l’attesa decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che doveva pronunciarsi sulla richiesta di ricongiungimento dei tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Secondo quanto riporta Rainews, i giudici avrebbero dato l’ok subordinandolo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia dal contestato stile di vita neorurale a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da otto mesi.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion potranno quindi riabbracciare i loro figli a casa. Ai coniugi il Tribunale per i Minorenni aveva sospeso la responsabilità genitoriale con un’ordinanza del 20 novembre dell’anno scorso. Non solo, nei primi mesi alla madre era stato concesso di vivere sotto lo stesso tetto dei figli, ma dallo scorso 6 marzo la donna è stata allontanata in base a un nuovo provvedimento emesso dal Tribunale, a seguito di forti contrasti insorti con gli assistenti sociali e con il personale interno alla struttura.

I PALETTI: NESSUN RIENTRO IMMEDIATO E LIMITATO AI WEEK END

La decisione del ricongiungimento però è parziale e non prevede quindi un rientro immediato a casa per i tre figli ma- secondo quanto emerge da indiscrezioni riportate dal Corriere della sera- posticipato tra un mese e limitato ai weekend. I bambini inoltre frequenteranno la scuola pubblica. Molto probabilmente non è quello che si aspettavano Catherine e Nathan e neppure il legale della famiglia, l’avvocato Pillon, che sperava nel pieno ricongiungimento.



