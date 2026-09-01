La Russia attacca un deposito ferroviario in Ucraina: sette morti

ROMA – Ancora una notte di esplosioni in Ucraina. Missili e droni russi hanno colpito duramente la capitale Kiev raggiungendo il culmine intorno alle 02:20 con circa dodici esplosioni concentrate in meno di quindici minuti. Nel distretto di Darnytskyi, un missile balistico ha centrato un deposito ferroviario e officine di manutenzione della compagnia statale Ukrzaliznytsia, uccidendo sette persone, tra cui sei dipendenti ferroviari, e costringendo alla sospensione provvisoria di due linee di trasporto. Colpiti anche alcuni centri residenziali nel distretto di Solomyanskyi: l’attacco ha provocato diversi feriti tra cui bambini.

Secondo quanto riporta il Kyiv Post, inoltre, nel distretto di Holosiivskyi, detriti e impatti su un fabbricato non residenziale hanno generato un vasto incendio e provocato una vittima. Fuori dal perimetro urbano, nel comune di Boryspil, un raid ha devastato un condominio di cinque piani e un’attività industriale, determinando l’evacuazione di quarantotto persone e il ferimento di otto cittadini, portando il bilancio nell’area di Kyiv a undici morti e diciotto feriti. Con l’intento di frammentare e rendere più difficoltosa la risposta ucraina, la manovra aerea russa si è estesa contestualmente ai quadranti periferici dell’Ucraina: colpite Odessa, Chernihiv e Dnipropetrovsk.

ATTACCHI AL CONFINE DEI PAESI BALTICI E L’INTERVENTO DEI CACCIA DELLA NATO

Sul lato ucraino, stando a quanto riportano i media, le forze armate hanno condotto un pesante attacco in territorio russo utilizzando droni a lungo raggio che ha coinvolto anche il porto petrolifero di Ust-Luga, situato nell’Oblast’ di Leningrado sul Mar Baltico . Il governatore regionale Alexander Drozdenko ha confermato che l’impatto ha causato danni a infrastrutture portuali e innescato incendi nell’area del terminal. La vicinanza degli attacchi con i confini dei Paesi baltici ha innescato un’allerta nei sistemi di difesa aerea dell’Estonia, portando al decollo immediato di caccia della NATO dislocati nell’area per monitorare la sicurezza dello spazio aereo, alleato prima del cessato allarme alle prime ore del mattino.

RUSSIA APERTA AI NEGOZIATI

Sul piano diplomatico intanto, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, durante un’intervista, ha dichiarato che la Russia è pronta ad ospitare il presidente ucraino Zelensky, nel caso in cui lui sia disposto ad avviare dei negoziati.