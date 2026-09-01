L’oroscopo di martedì 1 settembre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Giornata frizzante di novità: le saprai raccogliere tutte con entusiasmo! Spiegazioni più facili in amore, torna un po’ di serenità.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Se senti che qualcuno è contro di te, il consiglio è di non dare spazio a disagi o complicazioni e di rimandare ogni discussione a domani, in amore comunque alla fine decidi tu.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
L’amore è convincente: se sei solo, invita la persona che ti piace. E’ un periodo in cui hai voglia di cambiare e potresti, se il tuo lavoro lo consente, appunto cambiare squadra o gruppo.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Una spesa, un trasferimento. E’ probabile che in questi giorni tu senta una forte stanchezza: non è facile recuperare.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Se pensi a chi, dal tuo punto di vista, ti ha fatto del male nel passato, rischi di non metterti più in gioco, di passare il tuo tempo a recriminare.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Viaggi e contatti con altre città. E’ necessario evitare di arrabbiarsi, perché in questo periodo è controproducente.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Giornata pesante, nervosa, in cui è difficile mantenere il controllo: in serata torna un po’ di serenità. Qualcuno ti ha accusato di essere meno presente o forse di aver creato problemi. In amore sei proprio tu a sollevare polverone.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Situazione di rinnovo, t’insegue una persona amabile. Giornata di recupero per il lavoro.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
C’è da pensare ai soldi anche se a te non va molto di pensare a questioni materiali. La sfera lavorativa è in grande fermento, perché non accetti certe condizioni che ti vengono imposte.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Stress in aumento, mi raccomando stasera cerca di riposarti e di prendere tempo. Non vale la pena pensare al proprio ex, la vita continua e vedrai che sarà migliore.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
La tua disponibilità facilita affetti e rapporti di amicizia. E’ difficile che qualcuno possa tenere testa o bloccarti, proprio oggi può arrivare una risposta.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Informazioni utili, proposte interessanti. In questi giorni hai voglia di vivere nuove esperienze, anche intense.