Meteo, le previsioni di martedì 1 settembre 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – L’anticiclone è insidiato da correnti più fresche al Nord. Atmosfera che diventerà via via più instabile al Nord con l’aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazioni piuttosto irregolari su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali. Isolati rovesci pomeridiani anche sui rilievi di Basilicata e Calabria. Sul resto d’Italia continueremo ad avere un tempo assolutamente stabile.

NORD

Anticiclone un po’ meno saldo. La giornata si aprirà con un tempo stabile dappertutto, isolati piovaschi potranno interessare i rilievi del Friuli; altrove, tutto sole. Nel corso delle ore pomeridiane ecco che si accenderà l’instabilità sui rilievi alpini centro-orientali, con possibile interessamento anche dei settori prealpini. Altrove il tempo si manterrà sempre asciutto. Temperature Valori massimi attesi tra i 28 e i 32°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Anticiclone prevalente. La giornata vedrà un avvio decisamente soleggiato e asciutto su tutte le regioni. Più nubi soltanto sulla Toscana. Nel corso delle ore pomeridiane ecco che lo scenario meteorologico non muterà: il cielo risulterà sempre assolutamente stabile e soleggiato su tutti i settori peninsulari. Venti da direzioni variabili, mare generalmente calmo. Temperature Valori massimi compresi tra i 30-31°C di Ancona e Pescara e i 36°C di Roma

SUD E SICILIA

Anticiclone lievemente meno saldo. Nel corso della prima parte del giorno il cielo potrà risultare sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; venti settentrionali. Dopo metà giornata ecco che aumenterà l’instabilità sulla Calabria e potranno esserci delle piogge a tratti di moderata intensità. Tende a migliorare ovunque entro le ore serali. Venti dai quadranti settentrionali. Temperature Valori massimi attesi attorno ai 31-32 gradi.