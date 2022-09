FOTO | Gianni Morandi mostra per la prima volta la mano ustionata

ROMA – “1 settembre. Voglia di urlare!!!!!”, scrive Gianni Morandi su Facebook postando una foto in cui per la prima volta mostra la mano ustionata nell’incidente, di cui è rimasto vittima nel marzo di un anno fa. L’eterno ragazzo era in campagna a bruciare delle sterpaglie quando è scivolato, cadendo tra le fiamme. Numerose le ustioni riportate alle mani e alle gambe. Subito Morandi è stato ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, dalle cui corsie nei giorni successivi ha tranquillizzato i fan con video e foto.

Nello scatto di oggi sono evidenti i segni lasciati dall’incidente sulla mano destra, molto più grande della sinistra e con molte cicatrici. Tantissimi i messaggi di sostegno dei fan sotto lo scatto. “A me questa foto piace moltissimo! C’è sofferenza, coraggio e riscatto“, scrive un’utente. “Spero che sia un urlo di gioia . Ti meriti il meglio x tutto grande Gianni”, si legge in un altro messaggio.

