Thales Alenia Space sosterrà la fornitura di internet veloce dallo spazio in tutta Europa

Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 33%) sosterrà la fornitura di banda larga ad alta velocità in tutta Europa e di servizi di connettività, fornendo la soluzione SpaceGate al satellite EUTELSAT KONNECT VHTS. Thales Alenia Space ha già realizzato per Eutelsat il satellite digitale EUTELSAT KONNECT VHTS basato sulla piattaforma interamente elettrica Spacebus NEO, il cui lancio è previsto per il 6 settembre 2022. La soluzione satellitare di accesso alla rete SpaceGate, progettata per i satelliti ad alta e altissima velocità, fornirà connettività a banda larga con la migliore efficienza spettrale, aumentando significativamente le prestazioni del segmento di Terra EUTELSAT KONNECT VHTS. Questa soluzione include apparecchiature in banda base che saranno integrate nelle stazioni di terra di Eutelsat e nei terminali, consentendo la connettività Internet in aree prive di fibra grazie al satellite.



La soluzione flessibile e modulare SpaceGate è stata sviluppata con il supporto dei programmi di ricerca e sviluppo dell’Agenzia Spaziale francese CNES e dell’Agenzia Spaziale Europea ESA. La cyber sicurezza è garantita dal design Thales. SpaceGate si adatta anche ai satelliti definiti da software incluse le costellazioni. EUTELSAT KONNECT VHTS fornirà accesso a Internet ad alta velocità ovunque in Europa, soprattutto nelle regioni isolate con scarsa copertura, offrendo un servizio alla pari delle reti in fibra ottica in termini di prestazioni e costi. Con una velocità di trasmissione istantanea di 500 Gbps in tutta Europa, EUTELSAT KONNECT VHTS darà un contributo significativo al superamento del divario digitale. Imbarcherà il più potente processore digitale di bordo mai messo in orbita, offrendo flessibilità nell’allocazione della capacità, un uso ottimale dello spettro e una progressiva diffusione della rete a Terra.

“Colmare il divario digitale è una priorità per la crescita in Francia e in Europa- dice Marc Henri Serre, vicepresidente per le Telecomunicazioni di Thales Alenia Space- Siamo orgogliosi di contribuire a questo importante obiettivo offrendo una soluzione di accesso alla rete francese/europea che risponda alle necessità di sovranità e connettività. Siamo, inoltre, entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione con Eutelsat e di sviluppare insieme nuove sfide innovative”.

“Siamo lieti di collaborare con uno dei nostri partner industriali di lunga data, Thales Alenia Space, su questa nuova linea di prodotti per il segmento di Terra del nostro satellite EUTELSAT KONNECT VHTS- aggiunge Pascal Homsy, CTO di Eutelsat- Questa partnership è un’ulteriore prova del nostro costante impegno per l’inclusione digitale e rafforzerà la nostra offerta di servizi forniti da questo satellite, punta di diamante della nostra strategia per rivoluzionare il settore della connettività delle telecomunicazioni”.

