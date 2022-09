Si torna sui banchi: ecco il calendario scolastico regione per regione

ROMA – I primi a tornare sui banchi di scuola, lunedì 5 settembre, saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, ma per la maggior parte degli alunni italiani le lezioni ricominceranno tra il 12 e il 15 settembre. Come ogni anno, il ministero dell’Istruzione ha emanato l’ordinanza che contiene le date delle festività nazionali e stabilisce la data di inizio degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione. Le Regioni fissano poi la data di inizio e di fine delle lezioni, e gli eventuali ulteriori giorni di chiusura delle scuole nel periodo delle festività natalizie e pasquali o in altri periodi.

IL CALENDARIO SCOLASTICO DELLE REGIONI

Il 12 settembre torneranno tra i banchi gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Provincia di Trento e Veneto. Il 13 settembre riprenderanno le lezioni in Campania, mentre il 14 settembre sarà la volta degli studenti di Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria. Gli studenti di Lazio, Toscana ed Emilia Romagna ricominceranno il 15 settembre, mentre per gli alunni di Sicilia e Valle D’Aosta l’anno scolastico partirà il 19 settembre.

