Verstappen cerca la consacrazione in Olanda, il padrone di casa verso il titolo mondiale

ROMA – Domenica si corre il Gran Premio d’Olanda, 15esimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, quando mancano 8 gare al termine della stagione. Sul circuito di Zandvoort, il padrone di casa Max Verstappen proverà ad allungare ancora il passo verso la conquista del titolo iridato, dopo l’ultimo successo ottenuto in Belgio davanti al compagno di squadra della Red Bull, Sergio Perez, e alla Ferrari di Carlos Sainz. Il pilota olandese sembra avere un percorso spianato, grazie ai 93 punti di vantaggio in classifica generale su Perez, che non cercherà di ostacolarlo, e ai 98 sul ferrarista Charles Leclerc.

L’ultimo successo del monegasco è del 10 luglio, nel GP d’Austria, ma, tra problemi di affidabilità della monoposto, strategie sbagliate ed errori del pilota, la vetta si è allontanata troppo per pensare ad una valida rimonta. I numeri parlano chiaro: sono 9 i GP vinti da Verstappen e 3 quelli di Leclerc; 11 i podi complessivi per il primo e 5 per il secondo. La storia sembra già scritta. Anche la classifica costruttori è compromessa con la Red Bull che comanda con 475 punti e la Ferrari che insegue a 357. La casa di Maranello a questo punto deve tenere a distanza le Mercedes di Hamilton e Russel, che si trovano a -41 punti, per confermare la seconda posizione.

IL PROGRAMMA

In Olanda le vetture scenderanno in pista domani alle 12.30 per la prima ora di prove libere, e alle 16 per la seconda. Sabato alle 12 è previsto l’ultimo turno di libere in preparazione alla qualifica delle ore 15. Il Gran Premio prenderà il via domenica alla stessa ora.

LA CLASSIFICA PILOTI

1) Max Verstappen (Red Bull) – 284 punti

2) Sergio Perez (Red Bull) – 191

3) Charles Leclerc (Ferrari) – 186

4) Carlos Sainz (Ferrari) – 171

5) George Russell (Mercedes) – 170

6) Lewis Hamilton (Mercedes) – 146

7) Lando Norris (McLaren) – 76

8) Esteban Ocon (Alpine) – 64

9) Fernando Alonso (Alpine) – 51

10) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46

11) Kevin Magnussen (Haas) – 22

12) Sebastian Vettel (Aston Martin) – 20

13) Daniel Ricciardo (McLaren) – 19

14) Pierre Gasly (AlphaTauri) – 18

15) Mick Schumacher (Haas) – 12

16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11

17) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) – 5

18) Lance Stroll (Aston Martin) – 4

19) Alexander Albon (Williams) – 4

20) Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0

21) Nicholas Latifi (Williams) – 0

