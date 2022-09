Lutto cittadino a Crotone dopo l’incidente dell’esplosione al porto

REGGIO CALABRIA – “Siamo tutti colpiti da una tragedia che ci ha sconvolto. Un’intera comunità si stringe al dolore delle famiglie delle vittime e siamo vicini a chi in questo momento sta lottando per la vita. Vigili del fuoco, forze di polizia, Capitaneria di Porto, Autorità portuale, 118 sono intervenuti prontamente. Li ringrazio per la grande professionalità. Interpretando il sentimento di tutti i crotonesi per il giorno dei funerali indiremo il lutto cittadino per partecipare il dolore e la vicinanza della comunità crotonese alle famiglie”. Così il sindaco di Crotone Vincenzo Voce sull’esplosione avvenuta ieri al porto che ha determinato la morte di tre operai intenti alla riparazione di una nave.

AGOSTINELLI: “CORDOGLIO AI FAMILIARI“

“Il pensiero va ai familiari delle tre persone che, ieri pomeriggio, a bordo del rimorchiatore Asso, attraccato alla banchina del porto di Crotone, hanno perso la vita”. Così il presidente dell’Autorità di sistema portuale Mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, esprimendo il proprio cordoglio e quello dei dipendenti dell’Ente verso il comandante di nazionalità egiziana e altri due uomini di nazionalità indiana, vittime dell’esplosione all’interno di una imbarcazione ormeggiata al Porto di Crotone, a causa della quale anche un altro lavoratore straniero è stato gravemente ferito.

“Grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine – ha sottolineato Agostinelli – la tragedia non ha avuto ulteriori e ancor più drammatiche conseguenze. L’intera comunità portuale manifesta vicinanza alle famiglie e sconcerto rispetto ad episodi che non dovrebbero mai verificarsi”.

BRUNI: “TRAGEDIA SENZA PRECEDENTI“

“Una tragedia senza precedenti nella nostra Crotone, dove tre persone sono morte e due sono rimaste ferite per lo scoppio di un container su un rimorchiatore che si trovava nel porto. Ancora non sono chiare le cause che hanno portato all’esplosione. Non è certo il momento di analisi o polemiche ma solo del silenzio e della vicinanza di tutti noi alle famiglie delle vittime e di quelle dei feriti, tutti stranieri ma il problema della sicurezza sul lavoro resta uno dei temi più importanti e urgenti da affrontare nel nostro Paese”. Così la consigliera regionale calabrese Amalia Bruni (misto).

